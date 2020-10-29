Нацбанк назвав причину послаблення гривні восени

Одним із головних чинників послаблення гривні восени була активізація попиту імпортерів на валюту, однак на готівковому ринку тиску немає – населення більше продає валюти, ніж купує.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку у Фейсбуці за підсумками зустрічі з керівниками українських підприємств.

"Активізація попиту імпортерів на валюту восени була одним із головних чинників послаблення гривні. Тиску на готівковому ринку немає – населення більше продає, ніж купує валюти. Курс і надалі буде плаваючим і залежатиме від балансу попиту-пропозиції", - ідеться в повідомленні.

Для зменшення курсових ризиків бізнесу в Нацбанку порадили активніше використовувати такий інструмент хеджування, як валютний форвард.

Як повідомляв Укрінформ, на 20 жовтня курс гривні до долара США знизився на 0,2% за попередній тиждень і на 0,6% - з початку місяця, однак ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається збалансованою. Фундаментальних причин для послаблення курсу гривні немає, написав у Фейсбуці голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

На початку жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що НБУ очікує збільшення валютних надходжень від експортерів у найближчі місяці, бо в аграріїв почалася активна фаза експорту врожаїв, і пропозиція валюти ймовірно зросте. Шевченко зазначив, що, незалежно від того, куди рухатиметься курс, регулятор не буде ламати ринковий тренд і продовжить згладжувати лише надмірні курсові коливання.