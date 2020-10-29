Нацбанк назвав причину послаблення гривні восени

Нацбанк назвав причину послаблення гривні восени

Укрінформ
Одним із головних чинників послаблення гривні восени була активізація попиту імпортерів на валюту, однак на готівковому ринку тиску немає – населення більше продає валюти, ніж купує.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку у Фейсбуці за підсумками зустрічі з керівниками українських підприємств.

"Активізація попиту імпортерів на валюту восени була одним із головних чинників послаблення гривні. Тиску на готівковому ринку немає – населення більше продає, ніж купує валюти. Курс і надалі буде плаваючим і залежатиме від балансу попиту-пропозиції", - ідеться в повідомленні.

Читайте також: Обсяг надходжень готівки до кас банків цьогоріч зменшився на 9,5% - НБУ

Для зменшення курсових ризиків бізнесу в Нацбанку порадили активніше використовувати такий інструмент хеджування, як валютний форвард.

Як повідомляв Укрінформ, на 20 жовтня курс гривні до долара США знизився на 0,2% за попередній тиждень і на 0,6% - з початку місяця, однак ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається збалансованою. Фундаментальних причин для послаблення курсу гривні немає, написав у Фейсбуці голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

Читайте також: Цьогоріч прибутковість демонструють 62 банки - НБУ

На початку жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що НБУ очікує збільшення валютних надходжень від експортерів у найближчі місяці, бо в аграріїв почалася активна фаза експорту врожаїв, і пропозиція валюти ймовірно зросте. Шевченко зазначив, що, незалежно від того, куди рухатиметься курс, регулятор не буде ламати ринковий тренд і продовжить згладжувати лише надмірні курсові коливання.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-