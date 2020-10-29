Цукрові заводи переробили 3 мільйони тонн буряків нового врожаю
Укрінформ
Українські цукрові заводи станом на 28 жовтня виготовили 394,5 тис. тонн цукру та переробили 3,01 млн тонн цукрових буряків.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані НАЦУ "Укрцукор".
В Асоціації зазначили, що на 28 жовтня в Україні працюють 29 цукрових заводів.
Як повідомляв Укрінформ, сезон цукроваріння 2020/2021 маркетингового року (МР) офіційно розпочався в Україні 5 вересня.
За травневим прогнозом Укрцукру, виробництво цукру в 2020/2021 маркетинговому році прогнозується на рівні 1,2-1,3 млн тонн, що на 15% менше, ніж попереднього року. Очікується, що цьогоріч запрацюють 33 цукрових заводи, що на 2 більше, ніж торік (у 2019/2020 МР в Україні працював 31 цукровий завод).
За даними Мінекономіки, на 26 жовтня цукрових буряків накопано 3,7 млн тонн на площі 88,5 тис. га (41% до прогнозу).