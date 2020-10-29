Фонд держмайна продав Бершадський спиртзавод

Фонд державного майна на приватизаційному аукціоні за 19,8 млн грн продав Бершадське місце провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФДМУ у Фейсбуці.

Зазначається, що на торги з продажу заводу зареєструвався лише один учасник, який запропонував за лот 19 806 175 грн. У ФДМУ уточнили, що приватизація Бершадскього МПД вважатиметься офіційно завершеною після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року Укрспирт спільно з Фондом державного майна розпочали підготовку до приватизації спиртової галузі України. Фонд держмайна 15 жовтня продав Немирівський спиртзавод ДП «Укрспирт» за 55 млн грн. Переможцем аукціону стало ТОВ «ЛВН Лімітед». Другий об'єкт спиртової галузі – Артемівський спиртзавод – було продано за 50 млн грн 20 жовтня, третій, Овечацький, – за 53 млн грн 22 жовтня, четвертий аукціон відбувся 28 жовтня, на якому було продано Лопатинськие МПД за 50,01 млн грн.