КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи за скаргами двох підприємств

Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд справи за скаргами ПАТ «Азот» і АТ «Запорізький завод феросплавів» стосовно відповідності Конституції положення статті 320 Господарського процесуального кодексу України щодо перегляду виконаних судових рішень.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На засідання з’явився представник ПАТ «Азот», адвокат Леонід Васьківський.

Також до суду надійшла заява від представниці парламенту у КСУ Ольги Совгирі з проханням розглядати цю справу за її відсутності. Водночас заяву від представника НАБУ Ігоря Ярчака з проханням залучити НАБУ як учасника конституційного провадження у цій справі суд залишив без розгляду.

ПАТ «Азот» та АТ «Запорізький завод феросплавів» звернулися до КС з клопотаннями щодо розгляду питання конституційності положення пункту 1 частини третьої статті 320 Господарського процесуального кодексу в частині перегляду судового рішення у зв’язку з виключними обставинами.

Совгиря раніше у коментарі ЗМІ заявляла, що позиція скаржників полягає у тому, що неможливість перегляду судових рішень у зв'язку з визнанням положень закону неконституційними, якщо ці рішення є виконаними, нівелює конституційне право на судовий захист.

За її словами, ВР підтримує позицію скаржників і просить КС перевірити конституційність аналогічних положень інших процесуальних кодексів.

Раніше, 2 вересня, КС об'єднав конституційні провадження у справах за скаргами ПАТ "Азот", АТ «Запорізький завод феросплавів» щодо конституційності положення пункту 1 частини третьої статті 320 ГПКУ та у справі за конституційною скаргою АТ «Запорізький завод феросплавів» щодо відповідності конституційності положення пункту 1 частини третьої статті 320 ГПКУ.

Після доповіді одного з суддів-доповідачів у справі і обговорення питань щодо додаткових документів чи клопотань, які могли б бути долучені до матеріалів справи, КС, виходячи з письмової форми провадження, визнав дослідження матеріалів у справі на відкритій частині пленарного засідання завершеним і перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі.

Рішення КС у справі буде оприлюднено на офіційному сайті Суду.

Як повідомляв Укрінформ, 6 червня 2019 року КС визнав неконституційним положення пункту 13 частини першої статті 17 закону про НАБУ. Відповідне рішення було ухвалене за скаргою АТ «Запорізький завод феросплавів».

Таким чином, КСУ визнав неконституційним пункт 13 статті 17 закону про НАБУ, що визначає: «за наявності підстав, передбачених законом, подавати до суду позови про визнання недійсними угод у порядку, встановленому законодавством України».

Завод вважав неконституційним повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами щодо визнання недійсними угод фігурантів кримінальних розслідувань у топкорупції.

НАБУ на той момент за 4 роки роботи подало 42 позови, за якими визнали недійсними 92 сумнівні угоди. До держпідприємств мали повернутися 7 млрд грн.

Після ухвалення КСУ цього рішення НАБУ більше не зможе оскаржувати угоди, доки ще триває розслідування.