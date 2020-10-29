Корея слідом за Японією оголосила «вуглецеву нейтральність» за 30 років

Президент Республіки Корея Мун Чже Ін пообіцяв, що його країна досягне нульового викиду вуглекислого газу до 2050 року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Влада Південної Кореї має намір залучити до ініціативи під назвою «Новий зелений курс» 8 трильйонів вон (7 мільярдів доларів) та повністю перевести промисловість на відновлювані джерела енергії.

У рамках нового курсу планується реконструкція громадських будівель, створення міських лісів, перероблення відходів тощо. Також Південна Корея очікує, що вже до 2025 року дорогами країни будуть їздити 1 мільйон 130 тисяч електрокарів та 200 тисяч так званих водневих автомобілів.

Зазначається, що нині Південна Корея має одні з найвищих показників викиду діоксиду вуглецю в регіоні.

Як повідомляв Укрінформ, Японія заявила про плани стати «вуглецево нейтральною» країною до 2050 року.