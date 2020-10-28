У Мінекономіки презентували концепцію розвитку виноградарства

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та господарства презентували проєкт Концепції розвитку виноградарства та виноробства України до 2030 року.

Як передає Укріфнорм, про це повідмляє інфорамційно-аналітичний портал АПК України.

Зазначається, що учасники робочої групи з питань сприяння розвитку галузі виноградарства та виноробства мають надіслати до міністерства свої пропозицій та зауваження щодо документу, які будуть опрацьовані та враховані у фінальній версії документу.

Також у Мінекономіки обговорили основні аспекти проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино». Зокрема, було визначено членів робочої групи з доопрацювання цього законопроєкту.

Крім того, учасники обговорили питання розширення державної підтримки виноградарсько-виноробної галузі. Серед пропозицій: збільшення розміру компенсації за закладення виноградників, шпалер, у сфері зрошення і переробки продукції – до 50%, надання прямої адресної підтримки на гектар для утримання виноградників, компенсація вартості саджанців – 80%, а також надання підтримки на закладання молодих садів.