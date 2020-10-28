Середня зарплата за рік зросла на 12,3% - Держстат

Середня номінальна зарплата українців за вересень 2020 року була на 12,3% більшою за ту, яку вони отримали за вересень 2019 року, і становила 11 998 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Середня номінальна зарплата українців за вересень 2020 року у 2,4 раза вища рівня мінімальної заробітної плати (5 000 грн). Порівняно із серпнем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 4,8%.

Найбільша середня номінальна зарплата за минулий місяць була у галузі інформації та телекомунікацій (20 089 грн, на 17,7% більше, ніж за вересень 2019 року). На другому місці за цим показником — сфера фінансової та страхової діяльності (19 332 грн; на 7,8% більше); на третьому — професійна, наукова та технічна діяльність (17 092 грн, на 16,1% більше).

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Найменші середні номінальні зарплати за вересень 2020 року були у сферах тимчасового розміщування й організації харчування (6 557 грн, на 3,3% менше, ніж за вересень 2019 року); охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (8 931 грн, на 29,1% більше); операцій з нерухомим майном (9 330 грн, на 8,6% більше).