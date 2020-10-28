Уряд підтримав децентралізацію повноважень в організації пасажирських автоперевезень

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення зміни до статті 7 закону «Про автомобільний транспорт».

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує пресслужба міністерства.

«Реформа децентралізації в Україні вже довела свою ефективність і Україна надалі продовжує рухатись цим шляхом. Важлива зміна для транспорту у цьому ключі – передача від райдержадміністрацій до облдержадміністрацій повноважень щодо організації пасажирських перевезень за внутрішньообласними маршрутами, які виходять за межі територій громад. Разом з тим, на автобусних міських та приміських маршрутах, які проходять між населеними пунктами в межах однієї ОТГ, рішення будуть приймати виконавчі органи місцевих рад ОТГ», - зазначив Криклій.

Він додав, що відповідні зміни закладені в статтю 7 чинного закону «Про автомобільний транспорт», які підтримали на засіданні уряду. Криклій очікує, що народні депутати також підтримають це рішення.

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Разом з тим у відомстві повідомляють, що повноваження з організації перевезень пасажирів на міжнародних та міжобласних автобусних маршрутах залишатимуться за Мінінфраструктури, а на приміських внутрішньообласних маршрутах – за облдержадміністраціями. Рішення щодо організації автобусних маршрутів, які проходять в межах населеного пункту, надалі прийматимуть виконавчі органи місцевих рад, а щодо автобусного маршруту прямого сполучення Київ- аеропорт «Бориспіль» – Київська міська державна адміністрація.