Кабмін змінив списки підприємств літакобудування, які матимуть державну підтримку

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 28 жовтня 2020 року вніс зміни до переліку суб’єктів літакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасові заходи державної підтримки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєктом постанови пропонується включити до переліку суб’єктів літакобудування щодо яких запроваджуються тимчасові заходи державної підтримки підприємство, яке пройшло перевірку, здійснює діяльність у галузі літакобудування та відповідає вимогам закону, а саме ТОВ «Хелітрейнінг Україна». Крім цього вносяться зміни зі зміною типу підприємства ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод». Також відповідно до звернень ДП «Радіовимірювач» та ДП «Оризон-Навігація» пропонується виключити їх із згаданого переліку, як такі, що не відповідають вимогам закону», - йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Як зазначається, відповідне рішення спрямовано на досягнення результатів, визначених програмою діяльності уряду затвердженою відповідною постановою від 29 вересня 2019 року №849. Наголошується, що реалізація програми дозволить забезпечити можливість користування суб’єктами літакобудування заходами тимчасової державної підтримки, які визначені законом. А також можливість користування податковими пільгами, передбаченими у Митному та Податковому кодексах України.