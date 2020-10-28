Уряд схвалив Стратегію цифрової трансформації соцсфери

Кабінет Міністрів схвалив Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери.

Відповідне розпорядження було схвалено на засіданні уряду без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Погодитися із пропозицією Міністерства соціальної політики та Міністерства цифрової трансформації щодо необхідності нормативно-правового забезпечення та проведення комплексної цифрової трансформації всіх компонентів системи соціального захисту населення. Схвалити Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери, що додається», - йдеться в проєкті розпорядження уряду.

Згідно з проєктом документа, метою Стратегії є забезпечення європейських стандартів функціонування та надання послуг, зміцнення фінансової стабільності, підвищення прозорості соціальної сфери, а також оптимізації її адміністративних видатків.

Стратегія визначає напрями та завдання комплексної цифрової трансформації всіх компонентів системи соціального захисту населення на основі єдиних підходів, стандартів та технологій.

Як повідомлялося, у вересні відбулася презентація Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери.

Завданнями Стратегії є підвищення ефективності соціального захисту громадян; вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами соціальної сфери; автоматизація управління та контролю у соціальній сфері; технологічний розвиток інформаційних ресурсів із заохоченням до запровадження інноваційних технологій.

Планується, що Мінспоцполітики створить єдиний реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг та виплат і запровадить систему їх верифікації. Також планується, що впровадження стратегії дозволить краще контролювати соціальні видатки, завдяки запровадженню єдиної системи управління, розподілу та контролю за їх цільовим використанням.

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Разом із цим, цифрова трансформація соціальної сфери дозволить уніфікувати ділові процеси і автоматизувати більшість з них, запровадити ефективні системи моніторингу та контролю ділових процесів і зменшити бюрократичний апарат. Також відомство зможе автоматизувати сервіси при зверненні громадян за соціальною підтримкою, що, в свою чергу, знизить корупційні ризики.