Міненерго почало відбір до наглядової ради Енергоатому

Міністерство енергетики доручило оголосити конкурсний відбір кандидатів на чотири вакантні посади незалежних членів наглядової ради ДП «НАЕК «Енергоатом».

Відповідний наказ міністерства від 28 жовтня 2020 року розміщений на сайті міністерства.

«Наказами Міністерства затверджено принципи формування наглядової ради НАЕК «Енергоатом» та положення про Наглядову раду «Енергоатома». Ми підготували звернення до Мінекономіки і очікуємо, що найближчим часом Мінекономіки разом із Комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств розпочнуть формування Наглядової ради. Ми не чекаємо на завершення корпоратизації, а вже зараз, відповідно до статуту, рухаємося до підвищення ефективності управління компанією», – прокоментувала очільниця Міненерго Ольга Буславець.

Як повідомлялося, 16 жовтня 2020 року був також затверджений наказ Міненерго № 657 «Про затвердження Положення про принципи формування наглядової ради ДП НАЕК «Енергоатом». 27 жовтня під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулася нарада з питань корпоратизації «Енергоатома». У результаті обговорення було визначено, що модель корпоратизації має відповідати міжнародній практиці, безумовно обмежувати відчуження майна, яке відноситься до ядерних установок та ядерних матеріалів, дати визначеність у поводженні з ядерними матеріалами, забезпечити прозорість на етапі здійснення корпоратизації та в подальшому під час функціонування новоутвореного акціонерного товариства.