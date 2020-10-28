Фонд гарантування продає пул активів 4 банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж 28 жовтня 2020 року пул активів АТ «ВТБ Банк», ПАТ «Діамантбанк», АТ «Родовід Банк» та ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

До складу пулу ввійшли права вимоги за 66 кредитами юридичних осіб, майнові права та дебіторська заборгованість. Середня прострочена заборгованість за кредитами - понад 7 років. Загальна заборгованість за договорами склала 5 481 млн грн. Щодо третини кредитного портфелю тривають судові провадження, або ці кредити перебувають на опрацюванні Державної виконавчої служби.

Стартова ціна пулу – 211,03 млн грн.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону.

Зауважується, що значна частина кредитів не забезпечені заставою. Понад 83% забезпечення становлять фінансові активи, а саме: права вимоги та майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та дебіторська заборгованість. Ще 14% забезпечення це нерухомість, зокрема: чотирикімнатна квартира в Києві загальною площею 168,80 кв. м, розташована на вул. Жилянська, готельний комплекс загальною площею 2226,8 кв.м., що розташований на земельній ділянці площею 0,4723 га, у м. Маріуполь, Донецька обл., спортивний комплекс загальною площею 4279,4 кв. м., розташований на земельній ділянці 0,7458 га у м. Маріуполь, нежитлові будівлі сталеливарного заводу загальною площею 126 763,6 кв. м. теж у м. Маріуполь, Донецької області, а 3 % забезпечення – це обладнання, транспорт та інше майно.

Пул був сформований за календарним підходом. Тобто до його складу увійшли активи, що попередньо виставлялись на індивідуальні торги, але їх так і не викупили. Під час попереднього аукціону не знайшлось охочих для придбання пулу. Тому його виставлено на торги знову.