Нафта дешевшає через зростання запасів у США
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $40,49 за барель, що на $0,71 (1,72%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркській товарній біржі NYMEX знизилася на $0,87 (2,20%) до рівня попередньої сесії - до $38,70 за барель.
За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США зросли на 4,6 мільйона барелів до приблизно 495,2 млн за тиждень, що завершився 23 жовтня, тоді як аналітики припускали, що вони зростуть на 1,2 млн барелів.
"Зростання запасів нафти у США, що перевищило прогнози, спровокувало новий розпродаж, в той час як побоювання з приводу перебоїв поставок через ураган "Зета" знизилися", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний директор з досліджень у Nissan Securities.
Напередодні зростанню нафтових цін сприяли новини про наближення до узбережжя США в Мексиканській затоці урагану "Зета". За оцінками Бюро з питань безпеки та охорони навколишнього середовища міністерства внутрішніх справ США, станом на вівторок було призупинено близько 49,5% нафтовидобувних потужностей в Мексиканській затоці порівняно з 15,9% напередодні.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 40,74 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 41,03 долара за барель, що на 58 центів нижче за рівень закриття торгів ($41,61).