Нафта дешевшає через зростання запасів у США

Ціни на нафту знизилися 28 жовтня, розгубивши частину набраної на попередній сесії переваги, оскільки різке збільшення запасів в США і зростання кількості випадків коронавірусу посилили побоювання про надлишок пропозиції й послаблення попиту.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $40,49 за барель, що на $0,71 (1,72%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркській товарній біржі NYMEX знизилася на $0,87 (2,20%) до рівня попередньої сесії - до $38,70 за барель.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США зросли на 4,6 мільйона барелів до приблизно 495,2 млн за тиждень, що завершився 23 жовтня, тоді як аналітики припускали, що вони зростуть на 1,2 млн барелів.

"Зростання запасів нафти у США, що перевищило прогнози, спровокувало новий розпродаж, в той час як побоювання з приводу перебоїв поставок через ураган "Зета" знизилися", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний директор з досліджень у Nissan Securities.

Напередодні зростанню нафтових цін сприяли новини про наближення до узбережжя США в Мексиканській затоці урагану "Зета". За оцінками Бюро з питань безпеки та охорони навколишнього середовища міністерства внутрішніх справ США, станом на вівторок було призупинено близько 49,5% нафтовидобувних потужностей в Мексиканській затоці порівняно з 15,9% напередодні.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 40,74 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 41,03 долара за барель, що на 58 центів нижче за рівень закриття торгів ($41,61).