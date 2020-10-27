+35% до вартості газу у листопаді. Ще не межа?

До весни значного подорожчання не прогнозують. Далі ж готуймося до “європейського статус-кво”: газ для населення на 20% дорожчий, ніж для промисловості

Після жовтневого “затишшя”, коли вартість “блакитного палива” для українців порівняно з вересневою не змінилася, у листопаді газовий дивізіон НАК “Нафтогаз України” вирішив підвищити роздрібні ціни одразу на третину – до 6,33 гривень за кубометр (з ПДВ, але без вартості розподілу) у тарифі “Місячний” і до 6,45 грн/кубометр (з ПДВ та без вартості розподілу) в тарифі “Річний”. Тоді як у вересні й жовтні ціни на паливо для клієнтів ГК “Нафтогаз” становили відповідно 4,7 і 5,24 грн/куб.м.

При цьому маємо врахувати, що в умовах вільного газового ринку для населення, який запрацював в Україні з 1 серпня, “Нафтогаз” пропонує одну із найнижчих цін. У решти постачальників газ іще дорожчий. Таким чином, із урахуванням націнок за постачання і вартості транспортування кінцева ціна газу для побутових споживачів вже в листопаді перевищить 7 тисяч гривень за 1000 кубів. Притому, що ще якихось півтора-два місяці тому більшість експертів прогнозували: такого рівня ціни досягнуть хіба що у пік зимового сезону. Тепер же у пресі навіть почали “проскакувати” прогнози щодо можливого подолання узимку психологічної позначки у 10 тисяч гривень... Чи й справді є підстави для такого зростання?

У Європі “грюкнуло”, Україні відгукнулося

Як відомо, вартість “блакитного палива” для населення визначають щомісяця з урахуванням ринкових цінових показників. Остаточні ціни також залежать від тарифів на транспортування газу і торговельних “накруток” компаній-постачальників. Ринкова ж ціна газу пов’язана із оптовою вартістю ресурсу на європейських хабах – зокрема, на нідерландському TTF.

Місяць тому, останнього тижня вересня, вартість “блакитного палива” у Європі досягла максимальних показників із грудня минулого року. У жовтні висхідний тренд (із незначним зниженням на початку місяця) зберігається. Вартість газу на найбільшому газовому хабі Європи – TTF – сягнула $186 за тисячу кубометрів. Ф’ючерси із постачанням палива в листопаді коштують понад $187 (приблизно 5300 гривень за курсом НБУ). Тоді як мінімальна у 2020-му вартість контрактів на споті TTF у травні не перевищувала $55 (історичний мінімум – $34 – 21 травня) за тисячу кубометрів.

Звісно ж, така ситуація не могла зберігатися довго. Вже тоді експерти прогнозували кількаразове підвищення цін унаслідок поступового відновлення світової економіки після перших ударів коронавірусу. Тож і не дивно, що до кінця літа вартість палива у Європі перевищила $100 за тисячу “кубів”. Проте, природа аж такого стрімкого підвищення наприкінці вересня – у жовтні аналітикам до кінця незрозуміла. Багато хто з європейських та вітчизняних експертів вважає: об'єктивних передумов для значного цінового сплеску немає. Хоча й почався опалювальний сезон, природа нас балує – різкого похолодання ніде немає. Європейські газові сховища заповнені майже на 100%. Й нема жодних підстав для дефіциту ресурсу і викликаної цим паніки. Єдине пояснення – тимчасове скорочення постачання палива із Норвегії (через страйк зупиняли видобуток на кількох родовищах у Північному морі). Також Європа дещо збільшила обсяги споживання газу для виробництва електроенергії (задля заміщення “зеленого” ресурсу, втраченого через безвітряну погоду). Але ж ці впливи нетривалі...

Європейські газові сховища заповнені майже на 100%

Ба, більше. Нинішній рівень цін формує передумови для підвищення конкуренції на європейському газовому ринку. Відповідно, найближчим часом цінова ситуація має заспокоїтися, і карколомних стрибків вже точно не буде. Річ у тім, що, за даними галузевих експертів, американські виробники готуються до відновлення активних постачань на наш континент скрапленого природного газу. Раніше через низьку вартість ресурсу у Європі транспортувати газ через Атлантику було невигідно. Хоча у США паливо доволі дешеве, вартість перевезення й регазифікації робила його експорт до Європи невигідним. Куди привабливішим для цього був азійський ринок, де посткоронавірусне відновлення економіки набагато швидше.

Тепер же ціна ресурсу на європейських хабах на $50-60 перевищує показники торговельних майданчиків США. Відповідно, американські компанії можуть заробляти в Європі по кілька десятків “зелених” на кожній тисячі “кубів”. Що за значних обсягів постачання гарантує непоганий прибуток. А також позначиться на пропозиції “блакитного палива” на світових ринках загалом. Адже аналітики S&P, приміром, вважають, що разом з відновленням попиту і зростанням цін на скраплений природний газ у Азії, виробництво американського СПГ до кінця року запрацює на повну потужність, завантаженість підприємств повернеться до докризових показників. Як-то кажуть – коронавірусу наче й не було.

Для нас же це означатиме: газові ціни у Європі стабілізуються й “вангування” про 10 тисяч гривень за кубометр “блакитного палива” в Україні не справдяться. Як мовиться – наші слова, та Богові у вуха...

Осінньо-зимові перспективи внутрішніх газових цін

Нинішнє неприємне для українців подорожчання в НАК “Нафтогаз” пояснюють якраз сезонним фактором та збільшенням гуртових цін на блакитне паливо у Європі. Проте, одразу ж і заспокоюють: цьогорічне збільшення цін відносно помірне, враховуючи великі запаси газу в українських підземних сховищах. Загалом у компанії не прогнозують на наступну зиму жодних кризових явищ на газовому ринку як для внутрішніх споживачів, так і для зовнішніх партнерів України.

Відносно оптимістично налаштований і очільник Бюро комплексного аналізу та прогнозування Сергій Дяченко. “Теоретично НАК “Нафтогаз”, як і інші постачальники, що працюють на нашому ринку, мають змогу – і право – коригувати ціни щомісяця. Але щойно оприлюднена вартість, вважаю, – на всю зиму. Ринок – ринком, а популістські підходи ніхто не скасовував. І у такий складний період ніхто на підвищення рівня соціального напруження, думаю, не піде. Тим більше, що нинішнє 35% підвищення, як на мене, зробили “із запасом” – раптом вартість палива у Європі продовжуватиме рости”, – каже експерт у коментарі Укрінформу.

Сергій Дяченко

При цьому він посилається на досвід попередніх років, коли затверджена у листопаді ціна трималася впродовж усього опалювального сезону. Водночас і цінового “відкату” Дяченко не прогнозує. Бо ні ГК “Нафтогаз”, ні інші постачальника палива не відмовляться від можливості заробити “в сезон”.

“Тим паче, що по-справжньому конкурентного ринку у нас немає. Відповідно, не можемо говорити і про конкурентне ціноутворення. “Нафтогаз” перебуває у привілейованому становищі. Отримує надприбутки – зокрема, продаючи із шаленими націнками вітчизняне паливо від Укргазвидобування. І оперуючи левовою часткою ресурсу, що зберігається у підземних газосховищах”, – констатує Сергій Дяченко.

“Група “Нафтогаз” об’єктивно пропонує нижчі ціни, – погоджується експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. – Пропозиції компанії на ринку більш вигідні порівняно із регіональними газовими компаніями. Ціна на газ також залежить від обраного споживачами тарифного плану”.

При цьому загальний рівень газових цін в Україні, за прогнозами експерта, зростатиме щонайменше до березня наступного року, оскільки вартість “блакитного палива” у нас прив’язана до паритету імпорту. “Але підвищення буде помірним. І, скажімо, на власниках помешкань у багатоквартирних будинках, які користуються газом лише для приготування їжі, майже не позначиться, адже йдеться про незначні обсяги споживання ресурсу. Тож суми у їхніх “платіжках” можуть змінитися щонайбільше на кілька гривень”, – заспокоює пан Рябцев. Тим же, хто використовує газ і для опалення та підігріву води, експерт радить завчасно подбати про вибір постачальника, який забезпечуватиме їх паливом за прийнятною ціною і на прийнятних умовах.

Є прогноз: з наступної зими принципи ціноутворення зміняться. І не нашу користь…

Навряд чи когось зі споживачів потішить й інформація про те, що в жовтні гуртові ціни природного газу для виробників теплової енергії, яким НАК “Нафтогаз України” постачає паливо в рамках покладених на нього державою спеціальних обов’язків (ПСО), також зросли – майже на чверть – до 5 374,1 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ і витрат на транспортування). Повідомляючи про це, у прес-службі НАК “Нафтогаз” нагадали, що вартість газу для виробників тепла визначають відповідно до постанови Кабінету міністрів з урахуванням котирувань на європейських газових хабах. “За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ у Європі зросли порівняно з вересневими цінами на 26% через підвищення попиту. Проте, завдяки значним запасам у підземних сховищах газу в Україні, ціна ресурсу для виробників тепла у жовтні зросла порівняно з минулим місяцем на 24%” – пояснили у “Нафтогазі”. Різниця у 2% – це приблизно 100 гривень за тисячу “кубів”. Як-то кажуть, і за це спасибі.

Водночас надалі суттєвого підвищення вартості палива для підприємств теплокомуненерго експерти також не прогнозують. З огляду на ті ж, що й при підвищенні вартості ресурсу для домогосподарств, аргументи.

Геннадій Рябцев

“Щодо підприємств теплокомуненерго, то для забезпечення їх ресурсом за регульованою ціною зберігатимуться покладені на “Укргазвидобування” спеціальні обов’язки (для населення ПСО скасували із 1 серпня. – Ред.). Вартість природного газу для них визначатиметься за усередненою ціною минулого опалювального сезону. Це означатиме, що суми в “платіжках” за теплопостачання і підігрів води суттєво не зміняться. Хіба на інфляційний коефіцієнт (десь на 5%). Також підприємства можуть включити в тариф додаткові витрати на оплату праці своїх співробітників у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплатні”, – прогнозує Геннадій Рябцев.

Але. За словами голови Бюро комплексного аналізу та прогнозування Сергія Дяченка, нинішня зима може бути останньою такою лагідною (у плані цін) для українців. “В країнах, де є ринкове ціноутворення, вартість газу для населення відсотків на 20 вища, ніж для промисловості. Рано чи пізно українцям також запропнують такі пропорції. І, курс на це, судячи з усього, уже взяли”, – підсумовує пан Дяченко.

Владислав Обух, Київ