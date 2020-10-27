+35% до вартості газу у листопаді. Ще не межа?
Після жовтневого “затишшя”, коли вартість “блакитного палива” для українців порівняно з вересневою не змінилася, у листопаді газовий дивізіон НАК “Нафтогаз України” вирішив підвищити роздрібні ціни одразу на третину – до 6,33 гривень за кубометр (з ПДВ, але без вартості розподілу) у тарифі “Місячний” і до 6,45 грн/кубометр (з ПДВ та без вартості розподілу) в тарифі “Річний”. Тоді як у вересні й жовтні ціни на паливо для клієнтів ГК “Нафтогаз” становили відповідно 4,7 і 5,24 грн/куб.м.
При цьому маємо врахувати, що в умовах вільного газового ринку для населення, який запрацював в Україні з 1 серпня, “Нафтогаз” пропонує одну із найнижчих цін. У решти постачальників газ іще дорожчий. Таким чином, із урахуванням націнок за постачання і вартості транспортування кінцева ціна газу для побутових споживачів вже в листопаді перевищить 7 тисяч гривень за 1000 кубів. Притому, що ще якихось півтора-два місяці тому більшість експертів прогнозували: такого рівня ціни досягнуть хіба що у пік зимового сезону. Тепер же у пресі навіть почали “проскакувати” прогнози щодо можливого подолання узимку психологічної позначки у 10 тисяч гривень... Чи й справді є підстави для такого зростання?
У Європі “грюкнуло”, Україні відгукнулося
Як відомо, вартість “блакитного палива” для населення визначають щомісяця з урахуванням ринкових цінових показників. Остаточні ціни також залежать від тарифів на транспортування газу і торговельних “накруток” компаній-постачальників. Ринкова ж ціна газу пов’язана із оптовою вартістю ресурсу на європейських хабах – зокрема, на нідерландському TTF.
Місяць тому, останнього тижня вересня, вартість “блакитного палива” у Європі досягла максимальних показників із грудня минулого року. У жовтні висхідний тренд (із незначним зниженням на початку місяця) зберігається. Вартість газу на найбільшому газовому хабі Європи – TTF – сягнула $186 за тисячу кубометрів. Ф’ючерси із постачанням палива в листопаді коштують понад $187 (приблизно 5300 гривень за курсом НБУ). Тоді як мінімальна у 2020-му вартість контрактів на споті TTF у травні не перевищувала $55 (історичний мінімум – $34 – 21 травня) за тисячу кубометрів.
Звісно ж, така ситуація не могла зберігатися довго. Вже тоді експерти прогнозували кількаразове підвищення цін унаслідок поступового відновлення світової економіки після перших ударів коронавірусу. Тож і не дивно, що до кінця літа вартість палива у Європі перевищила $100 за тисячу “кубів”. Проте, природа аж такого стрімкого підвищення наприкінці вересня – у жовтні аналітикам до кінця незрозуміла. Багато хто з європейських та вітчизняних експертів вважає: об'єктивних передумов для значного цінового сплеску немає. Хоча й почався опалювальний сезон, природа нас балує – різкого похолодання ніде немає. Європейські газові сховища заповнені майже на 100%. Й нема жодних підстав для дефіциту ресурсу і викликаної цим паніки. Єдине пояснення – тимчасове скорочення постачання палива із Норвегії (через страйк зупиняли видобуток на кількох родовищах у Північному морі). Також Європа дещо збільшила обсяги споживання газу для виробництва електроенергії (задля заміщення “зеленого” ресурсу, втраченого через безвітряну погоду). Але ж ці впливи нетривалі...
Ба, більше. Нинішній рівень цін формує передумови для підвищення конкуренції на європейському газовому ринку. Відповідно, найближчим часом цінова ситуація має заспокоїтися, і карколомних стрибків вже точно не буде. Річ у тім, що, за даними галузевих експертів, американські виробники готуються до відновлення активних постачань на наш континент скрапленого природного газу. Раніше через низьку вартість ресурсу у Європі транспортувати газ через Атлантику було невигідно. Хоча у США паливо доволі дешеве, вартість перевезення й регазифікації робила його експорт до Європи невигідним. Куди привабливішим для цього був азійський ринок, де посткоронавірусне відновлення економіки набагато швидше.
Тепер же ціна ресурсу на європейських хабах на $50-60 перевищує показники торговельних майданчиків США. Відповідно, американські компанії можуть заробляти в Європі по кілька десятків “зелених” на кожній тисячі “кубів”. Що за значних обсягів постачання гарантує непоганий прибуток. А також позначиться на пропозиції “блакитного палива” на світових ринках загалом. Адже аналітики S&P, приміром, вважають, що разом з відновленням попиту і зростанням цін на скраплений природний газ у Азії, виробництво американського СПГ до кінця року запрацює на повну потужність, завантаженість підприємств повернеться до докризових показників. Як-то кажуть – коронавірусу наче й не було.
Для нас же це означатиме: газові ціни у Європі стабілізуються й “вангування” про 10 тисяч гривень за кубометр “блакитного палива” в Україні не справдяться. Як мовиться – наші слова, та Богові у вуха...
Осінньо-зимові перспективи внутрішніх газових цін
Нинішнє неприємне для українців подорожчання в НАК “Нафтогаз” пояснюють якраз сезонним фактором та збільшенням гуртових цін на блакитне паливо у Європі. Проте, одразу ж і заспокоюють: цьогорічне збільшення цін відносно помірне, враховуючи великі запаси газу в українських підземних сховищах. Загалом у компанії не прогнозують на наступну зиму жодних кризових явищ на газовому ринку як для внутрішніх споживачів, так і для зовнішніх партнерів України.
Відносно оптимістично налаштований і очільник Бюро комплексного аналізу та прогнозування Сергій Дяченко. “Теоретично НАК “Нафтогаз”, як і інші постачальники, що працюють на нашому ринку, мають змогу – і право – коригувати ціни щомісяця. Але щойно оприлюднена вартість, вважаю, – на всю зиму. Ринок – ринком, а популістські підходи ніхто не скасовував. І у такий складний період ніхто на підвищення рівня соціального напруження, думаю, не піде. Тим більше, що нинішнє 35% підвищення, як на мене, зробили “із запасом” – раптом вартість палива у Європі продовжуватиме рости”, – каже експерт у коментарі Укрінформу.
При цьому він посилається на досвід попередніх років, коли затверджена у листопаді ціна трималася впродовж усього опалювального сезону. Водночас і цінового “відкату” Дяченко не прогнозує. Бо ні ГК “Нафтогаз”, ні інші постачальника палива не відмовляться від можливості заробити “в сезон”.
“Тим паче, що по-справжньому конкурентного ринку у нас немає. Відповідно, не можемо говорити і про конкурентне ціноутворення. “Нафтогаз” перебуває у привілейованому становищі. Отримує надприбутки – зокрема, продаючи із шаленими націнками вітчизняне паливо від Укргазвидобування. І оперуючи левовою часткою ресурсу, що зберігається у підземних газосховищах”, – констатує Сергій Дяченко.
“Група “Нафтогаз” об’єктивно пропонує нижчі ціни, – погоджується експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. – Пропозиції компанії на ринку більш вигідні порівняно із регіональними газовими компаніями. Ціна на газ також залежить від обраного споживачами тарифного плану”.
При цьому загальний рівень газових цін в Україні, за прогнозами експерта, зростатиме щонайменше до березня наступного року, оскільки вартість “блакитного палива” у нас прив’язана до паритету імпорту. “Але підвищення буде помірним. І, скажімо, на власниках помешкань у багатоквартирних будинках, які користуються газом лише для приготування їжі, майже не позначиться, адже йдеться про незначні обсяги споживання ресурсу. Тож суми у їхніх “платіжках” можуть змінитися щонайбільше на кілька гривень”, – заспокоює пан Рябцев. Тим же, хто використовує газ і для опалення та підігріву води, експерт радить завчасно подбати про вибір постачальника, який забезпечуватиме їх паливом за прийнятною ціною і на прийнятних умовах.
Є прогноз: з наступної зими принципи ціноутворення зміняться. І не нашу користь…
Навряд чи когось зі споживачів потішить й інформація про те, що в жовтні гуртові ціни природного газу для виробників теплової енергії, яким НАК “Нафтогаз України” постачає паливо в рамках покладених на нього державою спеціальних обов’язків (ПСО), також зросли – майже на чверть – до 5 374,1 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ і витрат на транспортування). Повідомляючи про це, у прес-службі НАК “Нафтогаз” нагадали, що вартість газу для виробників тепла визначають відповідно до постанови Кабінету міністрів з урахуванням котирувань на європейських газових хабах. “За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ у Європі зросли порівняно з вересневими цінами на 26% через підвищення попиту. Проте, завдяки значним запасам у підземних сховищах газу в Україні, ціна ресурсу для виробників тепла у жовтні зросла порівняно з минулим місяцем на 24%” – пояснили у “Нафтогазі”. Різниця у 2% – це приблизно 100 гривень за тисячу “кубів”. Як-то кажуть, і за це спасибі.
Водночас надалі суттєвого підвищення вартості палива для підприємств теплокомуненерго експерти також не прогнозують. З огляду на ті ж, що й при підвищенні вартості ресурсу для домогосподарств, аргументи.
“Щодо підприємств теплокомуненерго, то для забезпечення їх ресурсом за регульованою ціною зберігатимуться покладені на “Укргазвидобування” спеціальні обов’язки (для населення ПСО скасували із 1 серпня. – Ред.). Вартість природного газу для них визначатиметься за усередненою ціною минулого опалювального сезону. Це означатиме, що суми в “платіжках” за теплопостачання і підігрів води суттєво не зміняться. Хіба на інфляційний коефіцієнт (десь на 5%). Також підприємства можуть включити в тариф додаткові витрати на оплату праці своїх співробітників у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплатні”, – прогнозує Геннадій Рябцев.
Але. За словами голови Бюро комплексного аналізу та прогнозування Сергія Дяченка, нинішня зима може бути останньою такою лагідною (у плані цін) для українців. “В країнах, де є ринкове ціноутворення, вартість газу для населення відсотків на 20 вища, ніж для промисловості. Рано чи пізно українцям також запропнують такі пропорції. І, курс на це, судячи з усього, уже взяли”, – підсумовує пан Дяченко.
Владислав Обух, Київ