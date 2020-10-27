Європейська бізнес асоціація пропонує переглянути декларування цін на деякі групи товарів

Європейська бізнес асоціація пропонує скоригувати умови обов’язкового для українського бізнесу декларування зміни цін на соціально значущі товари.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Європейської бізнес асоціації.

Вже п’ять місяців бізнес зобов’язаний декларувати збільшення роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення на вимогу постанови Кабінету Міністрів України №341.

Так, Асоціація пропонує розглянути можливість внесення трьох ключових змін до постанови №341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення»: по-перше, варто скоротити терміни декларування збільшення роздрібних цін, оскільки на них напряму впливають оптові ціни. Наприклад, у разі підвищення цін постачальника на 15%, у роздрібній торгівлі такий товар зможе з’явитися лише через 30 днів після декларування. Враховуючи, що строки зміни постачальником цін не регламентовані законодавством, то роздрібний торговець не може належним чином зреагувати на зміну оптово-відпускної ціни.

По-друге, пропонуємо виключити з Постанови перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість. Адже, згідно з даними представників бізнесу та інформацією про рівень середніх цін, який надається на щотижневій основі Мінекономрозвитку, коливання цін на товари з цього переліку відбувається в межах п’яти відсотків, а отже продовження декларування таких товарів, на думку експертів Асоціації, є недоцільним. Разом з тим, зростання більш ніж на 5% спостерігається через те, що перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, містить категорії без уточнень. Наприклад, борошно, масло вершкове, вода мінеральна, птиця тощо підлягають декларуванню не тільки вітчизняного чи промислового виробництва, а й імпортовані чи фермерські з більшою доданою вартістю.

По-третє, необхідно виключити окремі позиції з Переліку товарів протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, до Переліку потрапили деякі дезінфікуючі засоби, а також засоби індивідуального захисту, що здебільшого використовуються у побутових цілях, а не у медицині.

Як повідомляв Укрінформ, на час карантину уряд запровадив державне регулювання цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення. Так, із 18 травня компанії зобов’язані декларувати зміни роздрібних цін у разі їх збільшення на п’ять або більше відсотків. Декларування цінових змін здійснюється в електронному вигляді шляхом подання відомостей до Держспоживслужби.