Україна і Данія розроблять спільну програму модернізації систем теплопостачання

Україна і Данія розроблять спільну програму модернізації систем теплопостачання

Укрінформ
Міністерство регіонального розвитку і територій під час зустрічі з представниками Данського енергетичного агентства домовилося про спільну підготовку програми модернізації систем теплопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону, передає Укрінформ.

У ході зустрічі з представниками Данського енергетичного агентства було обговорено можливості двосторонньої співпраці у сфері енергоефективності, реалізацію спільних проєктів щодо модернізації систем теплопостачання, данський досвід впровадження механізмів такої модернізації та його застосування в Україні.

У результаті українська і данська сторони домовилися про спільну підготовку програми модернізації систем теплопостачання в Україні, шляхи її реалізації, пріоритетні проєкти та розвиток подальшого співробітництва у цьому напрямку.

«Модернізація систем теплопостачання – це одна з основних складових реформи енергоефективності, що сприяє зменшенню енергоспоживання та енергозбереженню. На сьогодні в Україні відсутні бюджетні кошти для виконання необхідних робіт щодо забезпечення оновлення систем. Відтак, важливо залучати іноземні інвестиції для реалізації цих завдань», – сказала заступник міністра Наталія Хоцянівська.

За словами заступника міністра з питань європейської інтеграції Ігоря Корхового, для модернізації систем теплопостачання важливо використовувати успішні іноземні практики та залучати зовнішні інвестиції, які сприятимуть оновленню та реконструкції цих систем в Україні.

Як повідомлялося, Данське енергетичне агентство було створено в 1976 році та є агенцією, що відповідає за питання пов’язані з виробництвом, постачанням та споживанням енергії, а також заходами щодо скорочення викидів вуглецю.

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22 грудня 2014 року між Міністерством закордонних справ Королівства Данії та Міністерством енергетики та вугільної промисловості України підписано Угоду про співробітництво і розвиток діяльності Українсько-Данського Енергетичного Центру (УДЕЦ). Українсько-Данський Енергетичний Центр виступає робочою платформою для оперативного встановлення, управління та підтримання міжінституційної співпраці та отримання експертизи від ЕАД щодо реалізації спільних проєктів.

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