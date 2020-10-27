Ще не 10%, але вже й не 15%: Рожкова назвала реальні ставки за іпотекою

Найближчим часом банки почнуть враховувати доходи всієї сім'ї позичальника під час видачі іпотеки.

Як передає Укрінформ, про це заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова виданню LIGA.net.

Зазначається, що найближчим часом Нацбанк планує комплексну зміну законодавства. Одна з них надасть можливість банкам враховувати доходи всієї сім'ї позичальника під час видачі йому іпотечного кредиту. Також Рожкова повідомила, що середня ставка по іпотеці у вересні опустилася нижче 13% річних.

"Так, ми поки що не говоримо про 10% - здебільшого це швидше номінальні ставки в перший рік. Але це вже не 15% і не 20%, як було в грудні 2019 року. Іпотека однозначно стала доступнішою, хоча і розвиток сегмента стримують законодавчі прогалини", - наголосила перший заступник голови НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, за словами заступника керівника Офісу Президента Юлії Ковалів, зараз у програмі доступного іпотечного кредитування для населення під 10% беруть участь п'ять банків. Тільки за перші два місяці існування програми видано кредитів більш як на 350 млн грн. Перші 400 сімей вже змогли скористатися цією іпотекою.

У проекті державного бюджету на 2021 рік передбачено програми з іпотечного кредитування і придбання житла у фінансовий лізинг, за якими придбати житло зможуть 30 тис. сімей. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко 14 вересня.