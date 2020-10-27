Уряд забезпечив введення в експлуатацію обхідної ділянки нафтопроводу «Броди - Держкордон»

Кабінет Міністрів забезпечив уведення в експлуатацію ділянки нафтопроводу, що зменшить ризики експлуатації чинного нафтопроводу «Броди - Держкордон».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, передає Укрінформ.

Зокрема, уряд схвалив проєкт постанови, метою якої є введення в експлуатацію обхідної ділянки нафтопроводу для зменшення ризиків експлуатації чинного нафтопроводу «Броди – Держкордон» та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій із негативним впливом на Стрийський водозабір прісних підземних вод.

Таким чином, буде забезпечена експлуатація об’єкта «Винос нафтопроводів «Броди — Держкордон» першої та другої черг Ду500мм та Ду700мм з вздовжтрасовими спорудами та кабелем зв’язку ВОЛЗ в обхід с. Розгірче на ділянці км 157 — км 165».

«Запропонований механізм дозволяє прийняти в експлуатацію збудований понад 10 років тому об’єкт із подальшим завершенням оформлення відведення земель у встановленому законодавством порядку. Траса прокладена, в основному, по вододілах, що практично виключає ризик пошкодження нафтопроводу під дією природних чинників та забруднення водних об՚єктів», - відзначили у Міненерго.

Як повідомлялося, наприкінці 2008 року дане будівництво призупинене у зв’язку із змінами земельного законодавства, причому на час призупинення будівництва будівельно-монтажні роботи були практично завершені.