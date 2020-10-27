Використання трансбалканського газопроводу може впасти всього до 3-4% - Макогон

Через зрушення енергетичної екосистеми та геополітичних факторів використання потужностей трансбалканського газопровіду може впасти всього до 3-4%, однак даний маршрут має потенціал бути гарантією енергетичної безпеки для Південно-Східної Європи.

Таку думку висловив у своєму блозі голова ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон, повідомляє Укрінформ.

«Протягом десятиліть вважалося, що поставки природного газу надходять від українського кордону до ЄС у західному та південному напрямках. Однак, враховуючи тектонічні зрушення в енергетичній екосистемі та геополітиці, ця парадигма перестала бути актуальною. Настав час переосмислити Трансбалканський газовий транзитний коридор і переглянути його потенціал для підвищення енергетичної безпеки Європи. Питання, чи буде газ і надалі надходити Транбалканським трубопроводом і чи буде змінено напрямок, було підняте ICIS (Independent Commodity Intelligent Services) майже рік тому. Згодом ми спостерігали різке зниження потоків. Прогнозований обсяг транзиту на весь цей рік становить 1 млрд кубічних метрів. Інакше кажучи, навіть за цим, треба сказати, оптимістичним сценарієм, потужності використовуватимуться на рівні 3-4%», - написав Макогон.

Разом з тим, на його думку, трансбалканський газовий коридор, стратегічний актив з транзитною потужністю 27 млрд кубічних метрів на рік, може і повинен бути гарантією енергетичної безпеки для Південно-Східної Європи.

«У разі перебоїв або робіт з технічного обслуговування на ТАНАП (Трансанатолійський газогін) або Турецькому потоці, він може забезпечити безперебійне транспортування газу. Наразі цей коридор надає країнам Балканського регіону доступ до газових ринків Центральної Європи та газосховищ України, які є найбільшими в Європі. Без значних обсягів транзиту ні Україна, ні Болгарія та Румунія не зможуть виправдати високі операційні витрати. Тому важливо розуміти реальний ризик перебоїв у постачанні, якщо цей трубопровід буде виводитися з експлуатації», - відзначив Макогон.

Наразі кілька одночасних подій навколо Східного Середземномор’я та Чорного моря, мають змінити динаміку регіональної енергетичної системи. До них належать чотири великі відкриття газових родовищ у територіальних водах Ізраїлю, Єгипту та Кіпру, остання знахідка у Туреччині, будівництво нового СПГ-терміналу у Греції. Тим часом зростання напруженості між Анкарою та Афінами, посилення санкцій США щодо Турецького потоку, і остання ескалація між Вірменією та Азербайджаном потенційно можуть змінити існуючий статус-кво. Така складність взаємодії цих різноманітних подій призводить до того, що жоден сценарій не може точно описати майбутній шлях. Однак очевидно, що загальноприйнята логіка більше не застосовується до Транбалканського газового коридору.

«Що знадобиться для передислокації цього маршруту на благо споживачів у Центральній та Східній Європі? Перш за все, ми маємо знайти спосіб підвищити комерційну життєздатність маршруту», - вважає голова Оператора ГТС.

Крім того, на його переконання, на даний маршрут мають поширитися правила Третього енергетичного пакету ЄС.

«Незважаючи на нинішній стан справ, я впевнений, що Трансбалканський газопровід незабаром допоможе оживити регіональні економіки, стимулюючи енергетичний перехід від вугілля з великим вмістом вуглецю, та сприяючи диверсифікації імпорту газу до Європи. Зі свого боку, Україна готова відкрити свою розгалужену газотранспортну мережу та потужності зберігання для спільної вигоди. Принципи добросовісної конкуренції корисні лише настільки, наскільки ми готові їх дотримуватися. Коли ЄС захищає свої інтереси, справедливо визнаючи значення торгівлі природним газом для геополітичної та національної безпеки, виграють усі його члени та країни-сусіди», - наголосив Макогон.

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Як повідомлялося, раніше Макогон заявив, що Україна може використовувати трансбалканський газопровід для реверсних поставок газу. Запровадження реверсних потоків газу в 2015 році довело значення двостороннього транзиту із Заходу на Схід. А 26 серпня цього року Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) вперше виконав запит на транспортування газу з Півдня на Північ. Цей запит поступив від місцевого трейдера, який поставив природний газ Транбалканським трубопроводом з Греції через Болгарію та Румунію до України. Ця транзакція дозволила продемонструвати технічну спроможність цього маршруту, навіть при тому, що наразі він не є комерційно привабливим.