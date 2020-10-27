Ціна нафтового «кошика» ОПЕК опустилась нижче $40 за барель

Ціна нафтового «кошика» ОПЕК у понеділок, 26 жовтня, зменшилася до 39,2 дол. за барель.

Як передає Укрінформ, про це свідчать оприлюднені у вівторок дані Організації країн-експортерів нафти.

«Відповідно до підрахунків секретаріату ОПЕК, ціна кошика ОПЕК з 13 сортів нафти ОПЕК становила 39,22 дол. за барель порівняно з 41,05 дол. за барель минулої п'ятниці», - йдеться у повідомленні.

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Як відомо, «кошик» нафти ОПЕК складається з таких сортів нафти країн-учасниць нафтового картелю: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Djeno (Конго), Zafiro (Екваторіальна Гвінея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Ісламська Республіка Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) та Merey (Венесуела). Ціна "кошика" ОПЕК є середнім арифметичним показником фізичних цін цих 13 сортів нафти.