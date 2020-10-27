Найбільша металургійна компанія Південної Кореї почала закупівлі зерна в Україні

Офіційне відкриття зернового терміналу Posco в Миколаївському морпорту «Миколаївський КХП» відбулося у вересні 2019 року.

Про це повідомляє metallurgprom.org.

Posco International Corp., торгова одиниця, що спеціалізується на зерновому бізнесі південнокорейського сталеливарного конгломерату Posco, імпортувала минулого тижня: 68 000 тонн фуражної пшениці з України в партнерстві з найбільшим в країні імпортером кормового зерна Nonghyup Feed.

Із загальної кількості 41 тисячу тонн було імпортовано через Український зерновий термінал, побудований торговою компанією у вересні минулого року в Україні. Це перший імпорт фуражного зерна з закордонного зернового терміналу корейської компанії.

Корея використовує 3,43 мільйона тонн пшениці щороку, але її виробництво пшениці становить менше 20 000 тонн, що менше 1 відсотка потреби.

Голова металургійної компанії Posco Чой Чон Ву виступив з ініціативою щодо розвитку продовольчого бізнесу в рамках 100 проектів реформування групи в 2018 році. У вересні минулого року в рамках цієї ініціативи було збудовано зерновий термінал на Україні потужністю 2,5 мільйона тонн.

«В умовах зростаючої нестабільності на світовому ринку зерна компанія прагне перетворити продовольчий бізнес в наступний двигун росту і створити стабільну систему закупівель продуктів харчування для забезпечення продовольчої безпеки країни», - сказав Джу Сі-бо, президент і генеральний директор Posco International.

Читайте також: У Мінекономіки не бачать причин для перегляду узгоджених обсягів експорту зерна

Зіткнувшись з серйозними проблемами в забезпеченні достатньої кількості продовольства та зерна в умовах протекціоністських обмежень, викликаних пандемією, і збоїв в логістиці, в цілому 22 країни, включаючи деякі з найбільших в світі країн-продавців рису, частково або повністю припинили свій експорт.