Інвентаризацію земель Міноборони завершать до 2023 року
Про це йдеться у повідомленні Арміяінформ, передає Укрінформ.
Так, на сьогодні до Держгеокадастру внесено менше половини земельних ділянок, які є на обліку Міноборони.
«На обліку Міноборони станом на 1 січня 2020 року перебуває 3 515 земельних ділянок загальною площею 518,672 тис. га, із яких на сьогодні до Держгеокадастру внесено 1 589 земельних ділянок загальною площею 245,671 тис. га», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інвентаризація земель Міноборони здійснюється в межах кошторису, наданого міністерству на відповідний бюджетний рік, додаткові грошові кошти на вказані цілі не виділялися.
Завершити процес інвентаризації земель Міноборони планується до кінця 2023 року, — наголосили у відомстві.
Як повідомлялось, Міноборони спільно з Держгеокадастром створило окремий інформаційний шар земель оборони на Публічній кадастровій карті України.