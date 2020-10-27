Інвентаризацію земель Міноборони завершать до 2023 року

Міністерство оборони планує завершити інвентаризацію земель до 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні Арміяінформ, передає Укрінформ.

Так, на сьогодні до Держгеокадастру внесено менше половини земельних ділянок, які є на обліку Міноборони.

«На обліку Міноборони станом на 1 січня 2020 року перебуває 3 515 земельних ділянок загальною площею 518,672 тис. га, із яких на сьогодні до Держгеокадастру внесено 1 589 земельних ділянок загальною площею 245,671 тис. га», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інвентаризація земель Міноборони здійснюється в межах кошторису, наданого міністерству на відповідний бюджетний рік, додаткові грошові кошти на вказані цілі не виділялися.

Завершити процес інвентаризації земель Міноборони планується до кінця 2023 року, — наголосили у відомстві.

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Як повідомлялось, Міноборони спільно з Держгеокадастром створило окремий інформаційний шар земель оборони на Публічній кадастровій карті України.