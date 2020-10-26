Україна отримала право експортувати насіння зернових до ЄС
Як передає Укрінформ, про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка у Фейсбуці.
«Українське насіння зернових культур в ЄС - mission accomplished. Сьогодні в Офіційному віснику надруковано рішення Європарламенту і Ради про еквівалентність насіння зернових культур, вироблених в Україні. Через 20 днів рішення набирає чинності», - написав Качка.
Він зазначив, що таким чином, ще одна складова українського аграрного ринку інтегрована до ЄС.
Як повідомляв Укрінформ, Європейський парламент 7 жовтня 2020 року визнав українську систему сертифікації насіння еквівалентною вимогам ЄС. Таким чином українське насіння, що виробляється на території України, як вітчизняної селекції, так і селекції іноземних насіннєвих компаній, отримало доступ на ринок Європейського Союзу.