Україна отримала право експортувати насіння зернових до ЄС

Україну внесено до переліку країн, які можуть експортувати насіння кукурудзи та зернових до країн Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ, про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка у Фейсбуці.

«Українське насіння зернових культур в ЄС - mission accomplished. Сьогодні в Офіційному віснику надруковано рішення Європарламенту і Ради про еквівалентність насіння зернових культур, вироблених в Україні. Через 20 днів рішення набирає чинності», - написав Качка.

Він зазначив, що таким чином, ще одна складова українського аграрного ринку інтегрована до ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський парламент 7 жовтня 2020 року визнав українську систему сертифікації насіння еквівалентною вимогам ЄС. Таким чином українське насіння, що виробляється на території України, як вітчизняної селекції, так і селекції іноземних насіннєвих компаній, отримало доступ на ринок Європейського Союзу.