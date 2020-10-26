В Україні суттєво подешевшала картопля

Гуртові ціни на картоплю на найбільшому ринку України «Шувар» на ранок понеділка 26 жовтня 2020 року впали майже на 10%.

Про це в огляді цін на традиційні овочі повідомляє agronews.ua.

Так, наразі найдорожча картопля вітчизняного виробництва на гурті вартує у середньому 6 грн/кг. Найдешевша – 5,8 грн/кг. Середньозважена ціна картоплі (стандарт) – 5,9 грн/кг.

Експерти пов’язують зниження ціни на українську картоплю надходженням більших партій картоплі та сприятливою погодою для її транспортування та первинного сортування й зберігання.

А от ціна на інший традиційний овоч – капусту, – навпаки, зросла. Наразі білоголова капуста вітчизняного виробництва на гурті коштує 3,2 – 4 грн/кг, що майже на 3% відсотки вище попередніх цінових рівнів.

Морква (стандарт) впала у ціні майже на третину й наразі коштує на гурті 4 – 6 грн/кг.

«Вкрай невисокі темпи збуту, а також сезонне збільшення поставок моркви з господарств, стали основними причинами негативних цінових коригувань на дані коренеплоди», –повідомили учасники ринку.

Також на 11% впала ціна на буряк вітчизняного виробництва. Наразі на гурті його продають за ціною 4 грн/кг.