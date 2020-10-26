Українська зернова асоціація застерігає виробників від невиконання форвардних контрактів

Українська зернова асоціація застерігає виробників і постачальників зерна від намагань зірвати форвардні контракти, що може призвести до недофінансування галузі й значного падіння виробництва зерна.

На цьому наголосив президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов на брифінгу в Укрінформі.

«Такі дії виробників призведуть до мільярдних збитків на українському ринку зернових. Також це призведе до того, що покупці українського зерна вже наступного сезону зменшать ліміти на фінансування ринку за форвардними контрактами на наступний рік і скоротять обсяги торгівлі з потенційно ризикованого українського ринку. Україна може втратити близько 11-12 млдр дол. фінансування аграрного сектору», - сказав Горбачьов.

За його словами, через недобросовісну поведінку частини виробників та постачальників зерна на українському ринку, які не зазнавши втрат врожаю, але маніпулюючи неврожаєм у декількох областях країни, намагаються зірвати виконання форвардних контрактів, укладених весною цього року на реалізацію зерна.

«Коли коситься врожай, зазвичай велика пропозиція зерна на ринку провокує падіння ціни. Тому кожен сільгоспвиробник, як правило продає 20-30% свого потенційного врожаю за форвардним контрактом з відтермінуванням поставки, аби захистити себе від прогнозованого падіння ціни. Цього ж року стрімке підвищення цін призвело до того, що деякі сільгоспвиробники й торгівельні компанії не хочуть виконувати умови раніше укладених угод», - пояснив Горбачьов.

Він застеріг, що невиконання форвардних контрактів може призвести до дуже негативних наслідків для всього аграрного сектора. Адже викупити 55-60 млн тон зерна щорічно на суму в $11-12 млрд й зафрахтувати кораблі для доставки в понад 100 країн світу - під силу лише великим міжнародним компаніям.

Українська зернова асоціація (УЗА) - об’єднання виробників, переробників та експортерів зерна, що створена 1997 року та має на меті захист законних спільних інтересів своїх членів, сприяння формуванню та розвитку ринку зерна в Україні, утворення необхідних організаційних умов для взаємодії своїх членів. Станом на 2017 рік членами УЗА були компанії, що разом експортували близько 90% українського зерна.