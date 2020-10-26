В Україні стали менше використовувати вугілля та мазути

За вересень 2020 року у порівнянні із вереснем 2019 року використання кам’яного вугілля та мазутів в Україні зменшилося, відповідно, на 7,9% та 57,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За минулий місяць в Україні було використано 3,09 млн тонн кам’яного вугілля (на 7,9% менше, ніж за вересень 2019 року); 3,2 тис. тонн важких паливних мазутів (на 57,1% менше).

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Також за вказаний період (без урахування обсягів продажу населенню через автозаправні станції) було використано 45,84 тис. тонн моторних бензинів (на 0,7% більше, ніж за вересень 2019 року); 523,42 тис. тонн дизельного палива (на 4,5% більше); 16,75 тис. тонн скрапленого газу (на 2,2% більше); 1,55 млрд кубометрів природного газу (на 8,5% більше).