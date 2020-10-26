Експерти прогнозують незначне зниження курсу долара цього тижня

Експерти прогнозують незначне зниження курсу долара цього тижня

Укрінформ
На поточному тижні курс долара до гривні на міжбанку може знизитися до 28,3 грн за дол. 

Про це йдеться в коментарі старшого аналітика компанії Альпарі Вадима Іосуба, який передано у розпорядження Укрінформу.

«Цього тижня ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2 / 28,4 грн», - йдеться у повідомленні.

За минулий тиждень курс продажу готівкового долара у банках практично не змінився, на інших же сегментах валютного ринку курс долара до гривні незначно знизився на 0,1-0,3%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,36 до 28,29 грн (-0,3%).

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Як повідомлялося, НБУ бачить цілий ряд довгострокових ризиків для гривні. Серед них: слабкий урожай, від якого залежить експортна виручка аграріїв, поступове відновлення імпорту після обвалу в першому півріччі, зростання цін на енергоносії в світі та низькі доходи від транзиту газу в 2020-21 роках. У результаті Нацбанк очікує погіршення ситуації з платіжним балансом уже в наступному році. Якщо в 2020 році поточний рахунок (різниця між експортом та імпортом) буде профіцитним, близько 3% ВВП, то 2021-22 роки будуть дефіцитними, мінус 2% і мінус 5% ВВП відповідно.

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