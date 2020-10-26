Експерти прогнозують незначне зниження курсу долара цього тижня

На поточному тижні курс долара до гривні на міжбанку може знизитися до 28,3 грн за дол.

Про це йдеться в коментарі старшого аналітика компанії Альпарі Вадима Іосуба, який передано у розпорядження Укрінформу.

«Цього тижня ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2 / 28,4 грн», - йдеться у повідомленні.

За минулий тиждень курс продажу готівкового долара у банках практично не змінився, на інших же сегментах валютного ринку курс долара до гривні незначно знизився на 0,1-0,3%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,36 до 28,29 грн (-0,3%).

Як повідомлялося, НБУ бачить цілий ряд довгострокових ризиків для гривні. Серед них: слабкий урожай, від якого залежить експортна виручка аграріїв, поступове відновлення імпорту після обвалу в першому півріччі, зростання цін на енергоносії в світі та низькі доходи від транзиту газу в 2020-21 роках. У результаті Нацбанк очікує погіршення ситуації з платіжним балансом уже в наступному році. Якщо в 2020 році поточний рахунок (різниця між експортом та імпортом) буде профіцитним, близько 3% ВВП, то 2021-22 роки будуть дефіцитними, мінус 2% і мінус 5% ВВП відповідно.