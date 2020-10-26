Збитки енергокомпаніям на понад півмільярда: САП завершила розслідування

Розслідування у справі щодо злочинної діяльності службових осіб ПрАТ «ХК «Енергомережа» завершено, стороні захисту відкрито матеріли.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба САП у Телеграмі.

«Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів стороні захисту у справі за фактами злочинної діяльності ПрАТ «ХК «Енергомережа» по заволодінню та легалізації коштів підприємств енергетичного сектору», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у ході досудового розслідування, яке проводили детективи НАБУ, було встановлено, що у 2015-2016 роках службовці ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», діючи в інтересах приватної компанії – ПрАТ «ХК «Енергомережа», у порушення вимог Закону «Про електроенергетику», шляхом підписання договорів про переведення боргу та заміни боржника, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами, які мали надійти до ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», а також здійснили фінансові операції з метою легалізації таких коштів.

Як уточнюється, загальні збитки енергопостачальним компаніям у справі складають більше півмільярда гривень, з яких під час досудового розслідування було відшкодовано майже 159 млн гривень.

За інформацією САП, у цьому кримінальному проваджені повідомлено про підозру: ексголові правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» - у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 209 ККУ; ексдиректору з енергозбуту ПАТ «Запоріжжяобленерго» - у вчиненні злочину, передбачених ч. 2 ст. 364 ККУ, ексвиконувачу обов’язків голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» - у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 ККУ та експершому заступнику голови правління цього товариства у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 ККУ.

Зазначається, що після ознайомлення підозрюваних та їхніх захисників з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

Як повідомлялося, прокурори САП завершили слідство у справі щодо заволодіння майном держави - природним газом - у особі НАК «Нафтогаз України» вартістю 729,8 млн гривень.