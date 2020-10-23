Зміна керівництва ДАБІ та митниці сприятиме знищенню корупції – Саакашвілі

Зміна керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції та Державної сервісної служби містобудування сприятиме знищенню корупції у цій сфері.

Про це заявив голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі під час зустрічі з представниками ЗМІ, повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.

Саакашвілі нагадав, що на минулому засіданні Нацради реформ, яке відбулося у Вінницькій області, одностайно погоджено необхідність змін у цій сфері. І 22 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відсторонення Юрія Васильченка з посади голови ДАБІ, а Олексія Башкірова – з посади голови Державної сервісної служби містобудування.

"Зараз звільнили все керівництво. Це вже гарне рішення. Зміна керівництва ДАБІ сприятиме знищенню централізованої корупції у цій сфері", – наголосив Саакашвілі, зауваживши, що "ДАБІ – це тимчасовий орган, який видає дозволи, тут в останній місяць було ще більше корупції, ніж будь-коли".

За його словами, у попередні роки корупція в архітектурно-будівельній галузі контролювалася з найвищих владних кабінетів, зокрема з Адміністрації Президента та уряду. Нині Президент Зеленський особисто опікується викорененням корупції у цій сфері.

"Друге, що ми зараз зробимо, – в комітеті парламенту вже найближчим часом розглядатиметься питання, щоб взагалі змінити всю систему теперішніх органів (в архітектурно-будівельній галузі - ред.). Щоб, як у нотаріаті, приватні компанії видавали дозволи, у них буде конкуренція, ні в кого не буде монополії, ніхто не буде зацікавлений, ніхто не зможе взяти хабаря", – зазначив Саакашвілі, зауваживши, що глава держави підтримує таку ініціативу.

Крім того, голова виконкому Нацради реформ позитивно відзначив зміну керівництва Державної митної служби: замість увільненого від виконання обов’язків Андрія Павловського уряд призначив т. в. о. Євгена Єнтіса, який раніше керував ІТ-відділом проєкту державних закупівель ProZorro і став заступником керівника Держмитслужби ще за головування Максима Нефьодова.

Саакашвілі наголосив, що налагодження прозорої роботи митниці є одним з найскладніших завдань, тому відповідь на корупцію не може зводитися лише до боротьби з контрабандою і хабарництвом. На його переконання, потрібен системний підхід – спрощення, збільшення прозорості та цифровізація всіх процесів, а також заміна людей, які не хочуть працювати чесно.

У цьому контексті він наголосив, що в експериментальному режимі вже запускається тестування митників, аби оцінити їхні професійні та загальні знання.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 13 березня 2020 року ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та створення окремих органів, між якими будуть розподілені її функції. Відповідні постанови набули чинності 15 березня.

Зокрема, уряд створив Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд), основними завданнями якої є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Також утворено Державну інспекцію містобудування та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні.

Постанова про ліквідацію ДАБІ нині оскаржується в Окружному адміністративному суді Києва. Судове засідання у цій справі заплановано на 4 листопада 2020 року.