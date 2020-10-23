У ІІІ кварталі виправдались очікування банків на відновлення кредитування - НБУ

Пом’якшення карантинних заходів сприяло відновленню кредитування в Україні, попит на кредити був як із боку населення, так і бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку за результатами чергового опитування про умови банківського кредитування, оприлюдненими 23 жовтня.

Зазначається, що, на відміну від другого кварталу 2020 року, коли кредитування стримували пандемія та пов’язані з нею карантинні заходи, у третьому кварталі справдились позитивні очікування банків щодо його відновлення.

Попит на кредити зростав як із боку населення, так і бізнесу. Цьому, зокрема, сприяло подальше зниження ставок за кредитами. Загалом банки зберігають позитивні очікування на майбутнє, хоча і оцінюють валютний ризик як рекордно високий.

У липні - вересні зріс попит підприємств, переважно малих та середніх (МСП), на короткострокові кредити та на гривневі позики. Стимулювали попит реструктуризація боргів, потреба в оборотному капіталі та інвестиціях. Також підвищенню попиту на кредити сприяло зниження вартості позик: 74% опитаних банків відзначили істотне пом’якшення цінових умов за схваленими заявками – відсоткові ставки знижувалися.

Активізувалось і кредитування населення. Зокрема, на іпотеку попит зріс найбільше за весь період публікації опитувань із 2013 року. Зростала і зацікавленість позичальників в отриманні споживчих позик, завдяки зміні відсоткових ставок та збільшенню витрат на товари тривалого вжитку.

У третьому кварталі банки дещо послабили вимоги до позичальників за споживчими кредитами на тлі конкуренції з іншими фінустановами (в тому числі з небанківського фінсектору). Водночас подальшому пом’якшенню вимог до населення нині заважають побоювання щодо погіршення платоспроможності споживачів. Вимоги до іпотеки, навпаки, стали жорсткішими переважно у великих банках.

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Банки зберігають позитивні очікування щодо перспектив кредитування на наступні 12 місяців. Оцінки зростання обсягів кредитування вийшли на докризовий рівень – близько 80% респондентів очікують збільшення обсягу кредитного портфеля протягом 12 місяців.

При цьому очікування зміни якості кредитного портфеля все ще негативні, але оцінки банків поступово поліпшуються, стверджують у НБУ.

Банки очікують зростання обсягів депозитів населення та бізнесу, дедалі менше установ прогнозують їх відплив.

Опитування проводилося з 17 вересня до 8 жовтня 2020 року серед кредитних менеджерів 24 банків; частка цих фінустанов у загальному обсязі активів банківської системи становить 90%.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 22 жовтня ухвалив рішення не змінювати облікову ставку та залишити її на рівні 6%. При цьому в НБУ заявляють, що готові як до зниження, так і до підвищення облікової ставки залежно від економічної ситуації в країні.

Рішення знизити облікову ставку до 6% було ухвалене правліннмя Нацбанку 12 червня 2020 року.