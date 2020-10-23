Виробників енергії з біопалива пропонують звільнити від податку за викиди CO2

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження спільно з Міністерством енергетики та Біоенергетичною асоціацією (UABIO) розробили законопроєкт, який передбачає звільнення підприємств, що виробляють енергію з біопалива, від сплати податку за викиди CO2.

Як передає Укрінформ, про це йшлося на онлайн-нараді представників Держенергоефективності, Міненерго, Мінфіну, Державної податкової служби та UABIO, повідомляє пресслужба Держенергоефективності.

«Спільно з Міненерго розробили цілу низку законопроєктів, щоб створити сприятливі умови для використання місцевих видів палива. Один з них - звільнення біопалива від податку на викиди CO2», - зазначив заступник голови Держенергоефективності Юрій Шафаренко.

Він окреслив важливість законопроєкту для зменшення імпорту газу та активізації вітчизняної біоенергетики та зазначив, що цей документ – ще один крок для розвитку української біоенергетики.

«Зважаючи на значний потенціал біоенергетики, ми маємо всі ресурси, щоб зменшити імпорт блакитного палива. Адже кожна гігакалорія теплової енергії, вироблена з вітчизняного біопалива, залишається в економіці країни», - наголосив Шафаренко.

За словами голови правління UABIO Георгія Гелетухи, сьогодні підприємства, які генерують енергію та спалюють біопаливо, є платниками податку за викиди CO2, що не відповідає світовій практиці, оскільки біопаливо вважається CO2-нейтральним, адже при його спалюванні утворюється стільки двоокису вуглецю, скільки було поглинуто рослинами під час росту.

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Очікується, що прийняття розробленого законопроєкту сприятиме збільшенню потужностей, що виробляють енергію з біопалива; зниженню цін на енергію з біомаси; залученню іноземних та вітчизняних інвестицій у сферу виробництва енергії з відновлюваних джерел; збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів, створенню додаткових робочих місць; приведенню законодавства до загальноприйнятих світових практик, виконанню міжнародних зобов’язань, цілей щодо забезпечення сталого розвитку.

«При сприятливому інвестиційному кліматі та усуненні перешкод нормативно-правового забезпечення діяльності, на виробництво теплової енергії з біопалива можна перевести значну частину підприємств ТКЕ (теплокомуненерго – ред.)», - наголосив Шафаренко.

Представники Міністерства фінансів та Державної податкової служби зазначили, що у цілому підтримують законопроєкт щодо звільнення біопалива від податку за викиди CO2. При цьому в ДПС вважають, що для коректного адміністрування зазначеної норми необхідно створити реєстр установок, що працюють на біопаливі. Ведення такого реєстру запропоновано здійснювати Держенергоефективності.