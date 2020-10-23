Криклій пообіцяв Президентові переглянути рішення про реорганізацію Донецької залізниці

Президент Володимир Зеленський вважає, що реорганізація регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» має бути доцільною та покращувати умови для працівників.

Про це він заявив під час відвідання Обласного діагностичного центру з консультативною поліклінікою у Слов'янську під час робочої поїздки на Донеччину після спілкування з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

В Офісі Президента пояснили, що до глави держави звернувся заступник голови Донецької ОДА Денис Клюшников з проханням переглянути рішення залізничників про приєднання донецької філії до регіональної філії «Південна залізниця».

У цьому зв'язку Зеленський наголосив: «На Донецькій залізниці працює чимало переселенців. Вона виконує важливу соціальну функцію, має колосальне соціальне навантаження. А будь-яка реорганізація має бути доцільною та покращувати умови працівників».

Крім того, за його словами, обсяги перевезення Донецької залізниці значно перевищують обсяги перевезень, які здійснює харківська філія.

Своєю чергою міністр інфраструктури Владислав Криклій зауважив: «Пане Президенте, переговоримо з керівником Укрзалізниці Володимиром Жмаком щодо недопущення таких змін, і депо Донецької залізниці залишиться в їхньому підпорядкуванні».

Він додав, що будь-яка оптимізація здійснюватиметься з дотриманням прав працівників.

«Зміни у структурі, реструктуризація локомотивного господарства та зміни в підпорядкуванні структурних підрозділів, зокрема депо, мають бути логічними та ґрунтуватись на економічній доцільності», – сказав міністр.