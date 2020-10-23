Овечацький спиртзавод продали на аукціоні за 53 мільйони - Мінекономіки

Овечацьке місце провадження діяльності (МПД) державного підприємства «Укрспирт», розташоване у Вінницькій області, продано на аукціоні за 53 млн грн замість стартових 29,7 млн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«22 жовтня 2020 року на аукціоні був приватизований Овечацький спиртзавод. За цей об'єкт на торгах змагалися 5 компаній, а стартова ціна зросла у 2,7 раза – з 19,8 млн грн до 53 млн грн», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що це вже другий об'єкт спиртової галузі, реалізований з аукціону цього тижня. 20 жовтня відбувся продаж майна Артемівського МПД. Власниками спиртзаводу хотіли стати одразу дві компанії, а стартова ціна об'єкта зросла в 1,7 раза – з 29,7 млн грн до 50 млн грн.

«Ми рішуче продовжуємо демонополізацію спиртової галузі. Сьогодні ще один завод отримав нового власника та новий виток у розвитку, а регіон — інвестора та збільшення надходження податків у майбутньому», - прокоментувала заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді.

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Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року Укрспирт спільно із Фондом державного майна розпочали підготовку до приватизації спиртової галузі України. Потенційними інвесторами у ході приватизації є виробники харчових спиртів, антисептиків, автомобільного пального, фармацевтичні та агрокомпанії, зацікавлені в переробці власної продукції.

Загалом на приватизацію буде виставлено 41 об'єкт ДП «Укрспирт». ФДМУ очікує отримати від приватизації спиртових заводів близько 2 млрд грн.

Відповідно до чинного законодавства, переможці аукціону, після отримання права власності на об’єкти спиртової галузі, отримають можливість стати учасником відкритого ринку виробництва спирту.

З детальною інформацією про процес приватизації об’єктів спиртової галузі можна ознайомитися за посиланням.