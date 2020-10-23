Україна з початку маркетингового року експортувала 10 мільйонів тонн пшениці

Україна з 1 липня, коли розпочався 2020/2021 маркетинговий рік, по 23 жовтня експортувала 10,04 млн тонн пшениці, що майже на 0,5 млн тонн менше, ніж на аналогічну дату торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України з посиланням на дані Державної митної служби.

Загалом за вказаний період на експорт відправлено 14,8 млн млн тонн зернових і зернобобових культур (майже на 2,2 млн тонн менше, ніж на цю ж дату минулого року).

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і учасники зернового ринку в середині серпня погодили Додаток до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 МР. Згідно з документом, Україна цього маркетингового року експортує 17,5 млн тонн пшениці.

Українська зернова асоціація (УЗА) у жовтневому звіті уточнила оцінку обсягів цьогорічного врожаю пшениці – показник знижено з 26,6 млн тонн до 25,3 млн тонн.

За даними Мінекономіки, станом на 19 жовтня в Україні намолочено 47,4 млн тонн зернових та зернобобових культур із 12,3 млн га (80% площ до прогнозу).

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Національний банк України знизив прогноз урожаю зернових у 2020 році з 72 млн тонн до 67 млн тонн, але не передбачає дисбалансу на валютному ринку через зменшення виручки від експорту зернових. Про це 22 жовтня заявив на брифінгу заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб.