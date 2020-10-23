Справа «Укрзалізниці»: ВАКС заявляє про втручання у роботу його суддів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заявив про втручання у діяльність суддів у справі розкрадання 98 млн грн «Укрзалізниці».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

Зазначається, що на розгляді у колегії суддів ВАКС перебуває справа за обвинуваченням шістьох осіб у заволодінні понад 98 млн грн ПАТ «Укрзалізниця» в результаті закупівлі пального за завищеними цінами.

Наразі у справі триває дослідження письмових доказів сторони обвинувачення.

Проте, як стверджують у ВАКС, один з обвинувачених та його захисники "здійснили спробу незаконного впливу на колегію суддів Вищого антикорупційного суду для перешкоджання кримінальному провадженню, шляхом усунення колегії суддів від розгляду справи".

"Зокрема, обвинувачений та його адвокати, ще на стадії судового провадження, тобто до прийняття рішення по суті, подали до Генерального прокурора заяву щодо внесення в ЄРДР відомостей стосовно суддів у зв'язку із начебто постановленням ними завідомо неправосудної ухвали. Поряд із цим, зі створених штучно підстав, вони заявили суддям відвід", - заявили у суді.

У зв'язку з цим колегія суддів ВАКС звернулася до голови Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора із повідомленням про втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, з проханням вжити відповідних заходів реагування, передбачених законодавством.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо шістьох підозрюваних у справі про розкрадання 98 млн грн АТ “Укрзалізниця".

Серед обвинувачених - четверо службовців Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» та двоє – керівників приватних комерційних установ, які були задіяні у незаконному заволодінні коштами.