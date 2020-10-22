Цьогоріч через Prozorro продали медичних масок майже на 453 мільйони - експерт

За січень-вересень 2020 року через електронну систему Prozorro було придбано 73,5 млн медичних масок майже на 453 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив експерт із закупівель Ярослав Пилипенко у своєму блозі на сайті Transparency International Ukraine.

«За нашими підрахунками, за 9 місяців 2020 року через Prozorro придбали 73,5 млн медичних масок на майже 453 млн грн. Найбільше їх купили у вересні – 18,1 млн, та серпні – 16,5 млн. Для цього за три квартали державні структури здійснили майже 9 тисяч закупівель», - зазначив він.

За словами експерта, майже 97% цих закупівель провели за неконкурентними процедурами (звітування про укладений договір, переговорна процедура закупівлі) та Е-каталогами. І приблизно 55% (4 878 тендерів) від загальної кількості закупівель відбулися за спеціальною спрощеною процедурою звітування про укладений договір COVID-19.

Запровадження карантину та стрімке поширення COVID-19 в Україні, очікувано, призвели до зростання цін та дефіциту товарів, які раніше не мали такого великого попиту. Раптовий стрибок цін відбувся в березні 2020 року.

«Ціни на засоби індивідуального захисту, дезінфекційні та антисептичні засоби підскочили у декілька разів. У випадку з масками вони подекуди зросли з 1 грн аж до 25–27 грн. До початку пандемії замовники купували медичні маски переважно за конкурентними процедурами. Тоді середня вартість однієї маски коливалася в межах 0,58-1,1 грн», - повідомив Пилипенко.

Утім, уже за кілька місяців ситуація почала заспокоюватися – ринок більш-менш стабілізувався. Від червня успішних конкурентних закупівель у Prozorro ставало все більше. І ось уже в вересні медіанна ціна на медичні маски становила 3,3-6,89 грн за одиницю.

За словами ексерта, зараз лікарні забезпечені набагато краще, ніж на початку атаки коронавірусу, а ринок спокійніший. Тож замовники можуть планувати свої закупівлі наперед.

Він також відзначив тенденцію, яка чітко простежується, що у випадку застосування відкритих торгів чи закупівлі на Prozorro Market ціна на медичні маски значно знижувалася у порівнянні з неконкурентними процедурами.