Колектив ДП «Артемсіль» очолила Вікторія Луценко, яка з квітня 2017 року по лютий 2018 року вже очолювала це держпідприємство.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті ДП «Артемсіль».

Перший заступник голови Донецької ОДА Ігор Мороз представив колективу ДП «Артемсіль» нового керівника Вікторію Луценко, яка раніше вже обіймала цю посаду.

У повідомленні нагадали, що саме за 2017 рік показник чистого прибутку підприємства «Артемсіль» був на рівні 213 млн грн. Для порівняння за минулий рік цей показник становив 23 млн грн. Тарифні ставки і посадові оклади працівників тоді підвищилися на 20%, а середньомісячна заробітна плата зросла в 1,5 рази. Крім того, у цей період було введено в експлуатацію нову виробничу лінія «BETTI» з випуску оптично-сортованої солі.

Новопризначений в.о. директора висловила впевненість, що подальша діяльність ДП «Артемсіль» буде спрямована на ефективну стабільну роботу і розвиток.

Як повідомлялося, ДП «Артемсіль» - найбільший виробник кухонної солі у Центральній і Східній Європі. Підприємство засноване в 1881 році. Розташоване в місті Соледар Донецької області.

Виробничі потужності ДП «Артемсіль» перевищують 7 млн ​​тонн на рік. Продукція підприємства експортується в 16 країн. На ринку солі в Україні частка підприємства перевищує 90%.