За 8 місяців покращилася динаміка експорту товарів – Мінекономіки

За 8 місяців 2020 року експорт товарів становив 30,8 млрд дол., що на 6,6% менше, ніж за відповідний періоду 2019 року, тоді як за 7 місяців падіння експорту сягало 7,4%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Фейсбуці.

За даними Держстату, за підсумками 8 місяців 2020 року експорт товарів становив 30,8 млрд дол., що менше відповідного, “нековідного”, періоду 2019 року на 6,6%. Позитивним моментом у міністерстві вбачають початок тенденції до уповільнення темпів зниження експорту товарів. Так, якщо за підсумками 7 місяців 2020 року експорт товарів скоротився на 7,4%, то вже за підсумками 8 місяців падіння становило лише 6,6%, тобто темп зниження уповільнився на 0,8 відсоткового пункту (в.п.).

Також відзначається, що покращення динаміки експорту відбулося щодо продукції багатьох галузей економіки (виключенням став експорт продукції хімічної промисловості та мінеральних продуктів). Так, темпи зростання експорту продукції машинобудування покращилися на 1,8 в.п., продукції легкої промисловості – на 1,6 в.п., деревини та паперової маси – на 1,5 в.п., продукції металургійного комплексу – на 1,2 в.п., продукції АПК та харчової промисловості – на 0,6 в.п.

У Мінекономіки поясняють, що покращення динаміки експорту товарів за підсумком 8 місяців 2020 року стало можливим за рахунок суттєвого уповільнення темпу скорочення експорту у серпні поточного року по відношенню до серпня минулого року. Так, якщо експорт товарів у липні 2020 року був меншим за липень 2019 року на 13,0%, то вже за підсумками серпня 2020 року порівняно з серпнем 2019 року експорт скоротився лише на 1,6%, тобто темп скорочення експорту уповільнився на 11,4 в.п. Як повідомляв Укрінформ, за 2019 рік експорт товарів з України збільшився на 6,4% у порівнянні із 2018 роком і становив 46,1 млрд доларів.