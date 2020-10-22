Слід прискорити корпоратизацію стратегічних держпідприємств - експерти

Органам влади слід прискорити процес переходу стратегічних державних підприємств до стандартів корпоративного управління й зробити його максимально публічним.

На цьому наголосили представники експертної організації StateWatch на круглому столі в Укрінформі на тему: «Аналіз впровадження корпоратизації ДК «Укроборонпрому».

«Кабінету міністрів ми радимо переглянути календар виконання рамкового плану заходів щодо проведення відповідної системи управління в 10-ти, а насправді вже в 15-ти підприємствах до стандартів корпоративного управління затверджених ОЕСР і забезпечити вчасне виконання цього рамкового плану, а особливо забезпечити постійне публічне висвітлення про результати виконання цього рамкового плану», - наголосив Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch.

Висновками експертної організації також рекомендується новому органу влади Мінстратегпрому оприлюднити концепцію корпоратизації ДК «Укроборонпром», власне Укроборонпрому розробити й оприлюднити проєкт Статуту майбутнього акціонерного товариства, яке відповідно до законопроекту №3822 планується утворити в Україні, а Мінекономіки забезпечити оприлюднення інформації про поточне впровадження реформи корпоративного управління в Україні.

«Для громадянського суспільства дуже важливо розуміти, як буде розвиватися державний сектор в Україні. Це наша національна безпека, і не тільки Укроборонпром, а й енергетична, аграрна сфери. Дуже важливо, щоб суспільство розуміло, як вони розвиватимуться й працюватимуть», - наголосив Канєвський.

Тим часом, заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді нагадала, що віднедавна кількість підприємств, де має бути впроваджено корпоративну реформу, збільшили з 10-ти до 15-ти, в кожному з яких статути приведено у відповідність до принципів ОЕСР, а в деяких компаніях запроваджено політику власності. Однак до цього переліку Укроборонпром досі не належить.

«На сьогодні з ТОП-10 Укроборонпром – це єдина компанія, де не затверджено політику власності, але ми її узгодили і вже направили на секретаріат, і вже наступного тижня її можуть ухвалити. Політика власності – це критично важливо, це те, що акціонер – фактично держава, декларує щодо органів управління, в даному випадку – наглядової ради і керівника. Що вона очікує від цього підприємства, яка мета його існування і які перед ним стоять завдання. Це базовий документ, який критичний для ухвалення», - зазначила Панаіотіді.

Щодо змін Статуту, то, за її словами: «Оскільки Укроборонпром керується окремим законом про свою діяльність, там трохи інша процедура порівняно з іншими з ТОП-10 підприємствами».

Укроборонпром посідає особливе місце в системі управління державної власності, оскільки його статус, як суб’єкта господарювання, який здійснює управління ОПК України, повноваження й процедура призначення керівника тощо визначено окремим законом України – нагадав Володимир Кострицький, співавтор законопроєкту «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» (№ 3822)

«Тому будь-які зміни в системі управління в цій сфері потребують ухвалення окремого нормативних документів на рівні закону. Законопроєктом передбачено перетворення концерну, який на сьогодні є державним господарським об’єднанням, на акціонерне товариство, яке набуде статусу керуючої компанії щодо базових підприємств, які будуть корпоратизовані в рамках цього законопроєкту», - зазначив Кострицький.

StateWatch – неурядова організація, створена у січні 2018 року. Організація покликана утвердити принципи Good Governance у роботі органів влади. Діяльність організації побудована на засадах політичної нейтральності і здійснюється за напрямком громадський контроль над бюджетними витратами в оборонній галузі.