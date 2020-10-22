Новий термінал аеропорту «Запоріжжя» прийняв перші рейси

Прикордонники Бердянського загону сьогодні здійснили оформлення перших пасажирів, які прибули міжнародними рейсами до нового терміналу аеропорту «Запоріжжя».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

За добу було оформлено 5 авіарейсів, зокрема з Туреччини, Єгипту та Великобританії.

Новий сучасний термінал створений за європейськими стандартами, має більшу пропускну спроможність пасажирів, яка складає 400 осіб за годину. Кількість робочих місць для проведення паспортного контролю прикордонниками у новому терміналі збільшено у понад три рази - з 5 до 16 кабінок паспортного контролю.