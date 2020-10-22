Новий термінал аеропорту «Запоріжжя» прийняв перші рейси
Укрінформ
Прикордонники Бердянського загону сьогодні здійснили оформлення перших пасажирів, які прибули міжнародними рейсами до нового терміналу аеропорту «Запоріжжя».
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
За добу було оформлено 5 авіарейсів, зокрема з Туреччини, Єгипту та Великобританії.
Новий сучасний термінал створений за європейськими стандартами, має більшу пропускну спроможність пасажирів, яка складає 400 осіб за годину. Кількість робочих місць для проведення паспортного контролю прикордонниками у новому терміналі збільшено у понад три рази - з 5 до 16 кабінок паспортного контролю.