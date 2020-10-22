Нафтогаз запустив сонячну електростанцію на Житомирщині

Група Нафтогаз ввела в експлуатацію сонячну електростанцію в Житомирській області потужністю 33 МВт.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу, передає Укрінформ.

«Група Нафтогаз отримала «зелений тариф» та ліцензію на продаж електроенергії для новозбудованої електростанції у м. Чуднів (Житомирська обл.). Станція збудована у вересні 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Пікова потужність фотоелектричних модулів становить 33,313 МВт. Потужність в точці приєднання — 25 МВт. Плановий обсяг корисного відпуску (продажу) електроенергії за перший рік роботи сонячної станції становитиме не менше 36,5 тис. МВт-год. з очікуваним доходом понад 153 млн грн.

Нафтогаз запевняє, що при будівництві станції застосовувалися найсучасніші технологічні рішення і високоефективне обладнання від провідних світових виробників. Зокрема, на станції застосовуються монокристалічні фотоелектричні модулі з графеновим покриттям з однією з найвищих у своєму класі потужностей — 430 Вт від ZNSHINE PV-Tech Co., а також стрінгові інвертори SUN2000-185KTL від Huawei. Усі допоміжні елементи обладнання і матеріали українського виробництва.

Замовником проєкту ФЕС «Чуднів» є дочірнє підприємство «Нафтогаз-Енергосервіс» НАК «Нафтогаз України», яке в листопаді 2018 року отримало три земельні ділянки загальною площею 55 га за результатами проведеного земельного аукціону для розташування сонячної електростанції та подальшого укладання договорів оренди з Житомирською обласною державною адміністрацією.

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Як повідомлялося, у липні 2020 року Група Нафтогаз ввела в експлуатацію сонячну електростанцію "Андріївка" на Харківщині потужністю 999 КВт. Також цьогоріч "Нафтогаз" розпочав розгортання мережі електрозарядних станції для авто у Києві. У середу, 21 жовтня, уряд затвердив політику власності компанії, де одним з пунктів передбачено розвиток команією напрямку ВДЕ. Плани групи у сфері відновлювальної енергетики передбачають подальше нарощування потужностей сонячної електрогенерації впродовж наступного року. Також "Нафтогаз" оцінює перспективи реалізації проєктів видобутку та транспортування водню.