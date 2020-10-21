Кабмін звільнив двох членів правління «Укрзалізниці»

Уряд на засіданні 21 жовтня звільнив від тимчасового виконання обов'язків члена правління АТ "Укрзалізниці" Миколу Іваніва і Романа Веприцього та тимчасово поклав виконання обов'язків члена правління компанії на Олександра Перцовського та Романа Черніцького.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Телеграмі. Веприцького було призначено на посаду в.о. члена правління Укрзалізниці розпорядженням Кабміну №424 15 квітня 2020 року, Іваніва - розпорядженням №858 15 липня цього ж року. Читайте також: Укрзалізниця просить не зупиняти поїзди на карантині Призначений на посаду в.о. члена правління Укрзалізниці Олександр Перцовський працює директором філії "Пасажирська компанія АТ "Укрзалізниця", а Роман Черніцький - директором з інфраструктури компанії.