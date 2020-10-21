Уряд розділив оплату за газ та електроенергію для ТЕЦ

Кабінет Міністрів схвалив рішення відповідно до якого оплату за газ та електроенергію для теплоелектроцентралей буде розділено.

Про це під час засідання уряду сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

З 1 серпня втратили чинність деякі положення Кабміну про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу... За інформацією НАК «Нафтогаз України», ТЕЦ, яким Нафтогаз постачав природний газ для виробництва електричної енергії, мають значну заборгованість, що не дозволяє виділити ліміти газу таким компаніям.

За словами Буславець, цю ситуацію можна вирішити шляхом запровадження розділення відповідальності у частині оплати за використаний природний газ для виробництва електрики та виробництва тепла.

«Саме про це і йдеться у постанові», - відзначила Буславець.

Проєкт схвалений з дводенним двоопрацюванням зауважень.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 жовтня 2020 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» становить близько 44,3 млрд грн. Сумарна заборгованість за газ підприємств-боржників, що виробляють електроенергію (ТЕЦ) порівняно з минулим тижнем збільшилась на 707 млн грн (9,5%) та становить близько 8,1 млрд грн. Найбільша сумарна прострочена заборгованість - у ПрАТ Харківська ТЕЦ-5 (1 666 млн грн), Київтеплоенерго КП ВО Київради (КМДА) (1 248 млн грн), ДП Сєвєродонецька ТЕЦ (725 млн грн), ДТЕК Східенерго (707 млн грн), ПРАТ Білоцерківська ТЕЦ (513 млн грн), АТ Херсонська ТЕЦ (450 млн грн) та ТОВ Євро-реконструкція (408 млн грн). Загальна заборгованість цих семи підприємств становить близько 70% від сумарної заборгованості.