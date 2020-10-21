Уряд виділив додатково 300 мільйонів на будівництво шляхопроводу у Херсоні

Кабінет Міністрів на засіданні 21 жовтня виділив субвенцію у розмірі 300 млн грн на будівництво шляхопроводу у Херсоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Щойно уряд затвердив порядок та умови надання субвенції з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна – вул. Залаегерсег у Херсоні. Об’єкт було розпочато ще у 2012-му році, потім була хвиля обіцянок у 2017-му і тільки тепер там почалися роботи. Обсяг субвенції 300 млн гривень», - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Шляхопровід має з'єднати 2 райони міста транспортною розв'язкою через залізничні колії в різних рівнях і в одному рівні на перетині вул. Залаегерсег та вул. Бериславське Шосе з перерозподілом транспортних потоків.