МХП відновив потужності виробництва курятини

Починаючи з квітня, Агрохолдинг МХП відновив обсяги виробництва м’яса птиці після тимчасового зменшення на початку року.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

«Загальні обсяги виробництва курятини МХП в ІІІ кварталі 2020 року залишились відносно стабільними (зменшились всього на 3%) та склали 181 661 тонн (у ІІІ кварталі 2019 року - 186 555 тонн)», - розповіли в агрохолдингу про підсумки діяльності групи за три квартали року.

Підйом стався здебільшого завдяки збільшенню частки виробництва маленької тушки, призначеної для продажу в країни Близького Сходу. Протягом 9 місяців поточного року виробництво курятини залишилось відносно стабільним та склало 541 592 тонн (9 місяців 2019 року - 540 133 тонн).

Як повідомлялося, на початку року потужності зменшилися приблизно на 10% (з лютого до кінця березня) через пташиний грип в Україні, який зафіксували ще у січні.

МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою часткою на ринку і високою впізнаваністю бренда своїх продуктів. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових та олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м’яса птиці (зокрема, через партнерські брендовані точки). Вертикальна інтеграція зменшує залежність МХП від постачальників і цін на сировину. Для підтримки продажів МХП контролює дистрибуційну мережу, яка складається з 9 дистрибуційних центрів у великих містах України.

Фото з відкритих джерел