МАУ в листопаді відтермінує низку рейсів до Європи, Азербайджану та Вірменії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.
Зазначається, що перегляд розкладу рейсів до Європи спричинений продовженням низки карантинних обмежень на перетин кордонів з метою запобігання розповсюдження COVID-19. А рішення про відтермінування польотів до Єревана та Баку зумовлене високим ступенем ризиків для безпеки польотів у зоні вірменсько-азербайджанського конфлікту.
У МАУ зауважили, що це рішення синхронізується з позицією Державної авіаційної служби України щодо високого рівня ризиків на невизначений термін.
Також у компанії звертають увагу на те, що уряд Грузії продовжив карантинні заходи в країні до 1 грудня 2020 року включно.
У МАУ й надалі слідкуватимуть за епідеміологічними показниками на вказаних напрямках та ситуацією в Нагірному Карабаху.
Як повідомляв Укрінформ, Вірменія і Азербайджан уранці 27 вересня розпочали воєнні дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.
Бойові дії спровокували воєнні втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.
У світі станом на ранок 21 жовтня виявлено понад 41 млн випадків зараження коронавірусом, з них за добу - понад 175 тис. В Україні станом на 21 жовтня за добу виявлено 6 719 випадків захворювань на COVID-19. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в Україні становить 315 826.