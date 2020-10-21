МАУ в листопаді відтермінує низку рейсів до Європи, Азербайджану та Вірменії

Українська авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) переносить старт польотів з Києва до Брюсселя (Бельгія), Дюссельдорфа (Німеччина) та Праги (Чехія) до 27 листопада 2020 року, а початок польотів до Єревана (Вірменія) та Баку (Азербайджан) - до 13 листопада 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Зазначається, що перегляд розкладу рейсів до Європи спричинений продовженням низки карантинних обмежень на перетин кордонів з метою запобігання розповсюдження COVID-19. А рішення про відтермінування польотів до Єревана та Баку зумовлене високим ступенем ризиків для безпеки польотів у зоні вірменсько-азербайджанського конфлікту.

У МАУ зауважили, що це рішення синхронізується з позицією Державної авіаційної служби України щодо високого рівня ризиків на невизначений термін.

Також у компанії звертають увагу на те, що уряд Грузії продовжив карантинні заходи в країні до 1 грудня 2020 року включно.

У МАУ й надалі слідкуватимуть за епідеміологічними показниками на вказаних напрямках та ситуацією в Нагірному Карабаху.

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Як повідомляв Укрінформ, Вірменія і Азербайджан уранці 27 вересня розпочали воєнні дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Бойові дії спровокували воєнні втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

У світі станом на ранок 21 жовтня виявлено понад 41 млн випадків зараження коронавірусом, з них за добу - понад 175 тис. В Україні станом на 21 жовтня за добу виявлено 6 719 випадків захворювань на COVID-19. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в Україні становить 315 826.