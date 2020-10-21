Курятина від МХП за рік подешевшала на 11%

Курятина від Агрохолдингу МХП за рік подешевшала на 11%. Ціна знижувалась через складні ринкові умови на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі групи компаній МХП.

«Ціни на внутрішньому ринку знизились на 11% у порівнянні з попереднім роком, здебільшого з тих же причин, що і експортні ціни, а також через більшу частку продажів замороженої курятини в Україні», - пояснили в агрохолдингу.

У ІІІ кварталі 2020 року середня ціна на курятину (як в Україні, так і на експорт) склала 37,56 грн (US$ 1,36) за 1 кг натуральної ваги (без ПДВ), та зменшилась на 3% в гривні (11% в USD) порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такі дані свого звіту за 3 квартали діяльності оприлюднила група МХП.

«Це зумовлено здебільшого негативною динамікою цін на тваринний білок в різних частинах світу, особливо в ЄС (більш низькі ціни на філе в ЄС) та курячу чверть у всьому світі», - пояснили в компанії.

Середня ціна на курятину за 9 місяців 2020 року склала 35,45 грн (US$ 1,34), що аж на 10% нижче в гривні (9% в USD) порівняно з ціною курятини за 9 місяців 2019 року. Ціна знизилася переважно завдяки зміні продуктового міксу протягом І півріччя 2020 року. Відбулося значне зниження продажів філе до ЄС та збільшення продажів до країн Близького Сходу. Ціни на філе в ЄС стали нижчими, оскільки багато світових конкурентів зазнали зниження попиту, що призвело до надлишку запасів.

МХП - одна з провідних агропромислових компаній України, що має виробничі активи в Нідерландах, Словенії, Словаччині та дистрибуційний офіс в ОАЕ. Компанія заснована у 1998 Юрієм Косюком. Сьогодні холдинг володіє брендами «Наша Ряба», «Qualiko», «Легко!», «Бащинський», «Ukrainian Chicken». Географія експорту — близько 85 країн, у тому числі Лівія, Єгипет, Конго та інші країни Африки, Близького Сходу.

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