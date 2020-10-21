Курс Bitcoin вперше за 2 місяці перевищив $12 тисяч

За останню добу курс криптовалюти Bitcoin зріс до 12 233 доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал CoinDesk.

Інші криптовалюти показали за останні 24 години невелике падіння - від 2 до 4 %.

За словами аналітиків, наразі слід спостерігати за ситуацією, адже цього року біткоїн ненадовго затримувався на вартості вище 12 тисяч доларів.

Минулого тижня найбільша криптовалюта продемонструвала шестиденне зростання за показником капіталізації ринку.

Востаннє вартість біткоїна перевищувала позначку у 12 тисяч доларів 17 серпня.