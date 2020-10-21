Курс Bitcoin вперше за 2 місяці перевищив $12 тисяч

Курс Bitcoin вперше за 2 місяці перевищив $12 тисяч

Укрінформ
За останню добу курс криптовалюти Bitcoin зріс до 12 233 доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал CoinDesk.

Інші криптовалюти показали за останні 24 години невелике падіння - від 2 до 4 %.

За словами аналітиків, наразі слід спостерігати за ситуацією, адже цього року біткоїн ненадовго затримувався на вартості вище 12 тисяч доларів.

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Минулого тижня найбільша криптовалюта продемонструвала шестиденне зростання за показником капіталізації ринку.

Востаннє вартість біткоїна перевищувала позначку у 12 тисяч доларів 17 серпня.

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