Укргазвидобування завершило ремонти для підготовки до зими

Солохівське відділення з переробки газу, технологічний цех стабілізації конденсату ‪«Базилівщина» та Шебелинське відділення з переробки газового конденсату та нафти відзвітували про успішне закінчення планово-попереджувальних ремонтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в АТ "Укргазвидобування" із посиланням на директора з комерційних питань Сергія Федоренка.

‪«Наразі всі роботи завершені, підприємства працюють у звичному режимі, забезпечуючи заплановані обсяги виробництва», - сказав Федоренко.

Ремонтні роботи на підприємствах відбувалися поетапно у період з 14 вересня по 10 жовтня.

‪«За цей час було проведено комплекс робіт із поточного технічного обслуговування, ревізії та ремонту обладнання, очищення від відкладень тощо. Виконаний комплекс робіт дозволить підвищити якість технологічних процесів, оптимізувати витрати за рахунок використання енергоефективних технологій, а також наростити продуктивність роботи підприємств», - розповіли у компанії.

Як повідомлялося, переробні та виробничі підприємства Укргазвидобування (Дивізіон Нафта) - це Шебелинське відділення із переробки газового конденсату та нафти (Шебелинський НПЗ, Shebel); два заводи з переробки газового конденсату та нафти (Яблунівське ВПГ та ТЦСК «Базилівщина»), а також три установки підготовки газу.

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Ключовим виробничим активом дивізіону є Шебелинський НПЗ (Shebel) – одне із двох діючих в Україні нафтопереробних підприємств. Завод веде свою історію з 1960 року. У 2014 - 2018 роках відбулася наймасштабніша за останні 20 років модернізація підприємства. З 2018 року продукція Шебелинського НПЗ реалізується на ринку під брендом Shebel.

За результатами роботи у 2019 році завод наростив виробництво бензинів до 149 тис. тонн (+14%), дизпалива – до 88 тис. тонн (+4%).