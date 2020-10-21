Державна зернова корпорація розпочала закупівлю зерна врожаю 2021 року

АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» розпочинає осінню програму закупівель зерна врожаю 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПЗКУ.

АТ «ДПЗКУ» проводить закупку наступних культур: пшениця 3 класу, ячмінь 3 класу, жито 1 та 2 класів, кукурудза 3 класу. Мінімальна закупівельна партія – 100 тонн.

У зерновій корпорації зауважили, що для участі в осінній програмі виробники повинні мати досвід вирощування с/г культур від 2-х років.

АТ «ДПЗКУ» обов’язково проводить оцінку фінансового стану потенційного постачальника та посівних площ, за результатами якої приймається рішення про укладання договору.

«При прийнятті рішення враховується фінансова стабільність, позитивна кредитна історія та надійна ділова репутація агровиробника, а також висновки страхових експертів щодо стану посівів зернових. Також обов’язковими умовами укладання договору є страхування посівів майбутнього врожаю, який передається в заставу, та оформлення Товарної аграрної розписки (або Договору застави за рішенням АТ «ДПЗКУ») з метою мінімізації ризиків, пов’язаних з неналежним виконанням договорів», - зазначили у корпорації.

Після підписання всіх необхідних договорів та надання документів, попередня оплата складатиме 3 600 грн з урахуванням ПДВ за одну тонну законтрактованого зерна. Відсоткова ставка за користування коштами становить від 9,5% до 13% річних у гривні. За програмою лояльності постійні клієнти можуть отримати додаткову знижку 0,5% до базової відсоткової ставки. Остаточний розрахунок за ринковими цінами після поставки зерна.

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Як повідомляв Укрінформ, АТ «ДПЗКУ» за цьогорічною форвардною програмою закупило в українських агровиробників 109,5 тис. тонн зерна на 328,38 млн грн.

Державна зернова корпорація має розгалужену мережу у вигляді 49 власних філій у 20 регіонах України для здійснення сільськогосподарськими товаровиробниками поставки продукції.